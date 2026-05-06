Wolfsburg se burla del Grande Americano Original y le recuerda: “esa máscara no te corresponde”

El Grande Americano Original volvió a generar polémica en redes sociales luego de intentar celebrar el 5 de mayo como una festividad nacional mexicana. Su publicación no pasó desapercibida y recibió una respuesta inesperada desde Europa.

La cuenta oficial en español del VfL Wolfsburg reaccionó con un mensaje directo y cargado de ironía, en el que dejó clara su postura y aprovechó para remarcar su vínculo con México, específicamente con la ciudad de Puebla.

► Wolfsburg responde con ironía al “Grande Americano”

El club alemán no se guardó nada y lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los aficionados:

“Escucha bien, Chaparro Americano: El 5 de mayo es una fecha muy importante para nuestros amigos poblanos. Wolfsburg y Puebla son ciudades hermanas, por eso lo celebramos con ellos. ¡A huevo weeeeeee! P.D. Esa máscara no te corresponde...”

El mensaje estuvo acompañado por una imagen del Grande Americano (el segundo), quien sí ha sido reconocido por su conexión con la cultura mexicana, lo que aumentó el tono de burla hacia el luchador estadounidense.

► Una burla que conecta con la lucha libre mexicana

La frase “esa máscara no te corresponde”, popular dentro del argot luchístico y utilizada en múltiples rivalidades, fue retomada por el Wolfsburg como remate del mensaje, generando miles de reacciones en redes sociales.

Para muchos aficionados, la respuesta del club europeo no solo fue una burla, sino también una forma de evidenciar la falta de contexto cultural del “Grande Americano original”, quien ha sido criticado por presumir una identidad que no domina completamente.

► El vínculo real entre Wolfsburg y Puebla

A diferencia del luchador, el Wolfsburg sí cuenta con una relación directa con México, ya que su ciudad mantiene un hermanamiento oficial con Puebla, lo que da sentido a su celebración del 5 de mayo, fecha conmemorativa de la Batalla de Puebla.