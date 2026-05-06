Cuatrero es declarado culpable por tentativa de feminicidio y violencia familiar

El luchador Cuatrero, ha sido declarado culpable de los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de su expareja, Stephanie Vaquer. La información fue dada a conocer por el reportero Antonio Nieto a través de redes sociales.

De acuerdo con el informe, será el próximo martes cuando se determine la sentencia que deberá cumplir el integrante de la Nueva Generación Dinamita, marcando un punto clave en un caso que ha generado amplia controversia dentro y fuera del mundo de la lucha libre.

#ÚLTIMAHORA: Sentencia condenatoria para Cuatrero. Rogelio Reyes fue encontrado culpable por violencia familiar y tentativa de #feminicidio contra su ex novia, @Steph_Vaquer. El próximo martes se dará a conocer la pena. pic.twitter.com/P4pLDY1hK4 — Antonio Nieto (@siete_letras) May 6, 2026

► Un caso que inició en 2023

Los hechos por los que fue juzgado se remontan a marzo de 2023, cuando Stephanie Vaquer presentó una denuncia en la que acusó a Cuatrero de agresión física. Según su testimonio, el luchador la habría estrangulado y lanzado contra una pared.

Días después, el 10 de marzo, el luchador fue detenido tras participar en un evento de lucha libre y trasladado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, donde permaneció en prisión preventiva durante casi dos años.

► Libertad condicional y regreso polémico

En 2025, el luchador obtuvo su libertad condicional mediante un amparo, aunque el proceso judicial continuó abierto. Como parte de las medidas cautelares, tenía prohibido acercarse a la víctima, salir del país y ejercer su profesión de manera limitada. A pesar de ello, a inicios de 2026 volvió a los cuadriláteros en funciones independientes.

► La carrera de Cuatrero

Antes de los problemas legales, Cuatrero era considerado una de las figuras en ascenso de la lucha libre mexicana. Integrante de la dinastía Dinamita, logró campeonatos importantes y protagonizó luchas de alto perfil en empresas como el CMLL.

Sin embargo, esta sentencia condenatoria cambia por completo el rumbo de su carrera y podría significar su salida definitiva del ámbito profesional, dependiendo de la pena que se anuncie en los próximos días.

Por ahora, no se han dado declaraciones oficiales ni por parte del luchador ni de sus representantes legales, mientras que el caso sigue generando reacciones en la comunidad luchística.