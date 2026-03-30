Cuatrero desenmascaró a Luxdor, exluchador de AAA

Se vivió una noche intensa en Cuautitlán con el triunfo de Cuatrero, quien salió vencedor en un combate de máscara contra máscara, despojando de su incógnita a Ludxor en el evento de aniversario de Producciones TC.

El enfrentamiento, disputado ante un lleno total en el Gimnasio Benito Juárez, mantuvo la tensión hasta el final, con ambos luchadores apostando lo más valioso de su carrera.

► Cuatrero se lleva la máscara en una Ruleta de la Muerte

El combate contó con la participación de varios gladiadores destacados como Hijo de Máscara Año 2000, Hijo de LA Park, LA Park Jr., Trauma I, Trauma II y Venum, quienes aportaron dinamismo al desarrollo de la lucha, aunque poco a poco los luchadores se fueron salvando dejando a los dos últimos sobre el ring.

Fue Cuatrero quien logró imponerse gracias a su experiencia y fortaleza, llevándose la victoria definitiva en una de las luchas estelares de la función.

► Ludxor revela su identidad tras la derrota

Tras la caída, Ludxor se vio obligado a quitarse la máscara, revelando su identidad como Fabián García Hinojosa, de 35 años de edad y con 12 años de trayectoria profesional.

Originario de Ciudad Nezahualcóyotl, el ahora desenmascarado deberá continuar su carrera sin el anonimato que lo acompañó durante años en los encordados.

Cabe señalar que el personaje de Ludxor tuvo presencia en AAA en distintas etapas, siendo la última en 2013.

► Cuatrero suma un triunfo clave en su carrera

Con este resultado, Cuatrero añade una máscara más a su historial, consolidando su nombre en la lucha libre mexicana.

El luchador continúa retomando su carrera dentro del ring mientras enfrenta un proceso legal en curso, situación que no ha detenido su actividad en funciones recientes.