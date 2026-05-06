Tony D’Angelo vence a Tavion Heights, pero un nuevo enemigo aparece

Tony D’Angelo y Tavion Heights chocaron en el ring, después que la semana pasada tuvieron un enfrentamiento, por lo que el Campeón de NXT pidió un combate contra Tavion al inidio del programa de este 5 de mayo.

El duelo fue un duelo de poder desde los primeros instantes, intercambiando derribos y llaves en una lucha donde ambos buscaron imponer condiciones rápidamente.

Heights mostró su fuerza con suplex y ataques aéreos, mientras que D’Angelo respondió con castigos contundentes, incluyendo un spinning facebuster y varias embestidas en la esquina que encendieron al público.

El combate subió de intensidad cuando Tony se lastimó la rodilla tras caer fuera del ring, situación que Tavion aprovechó para castigar con llaves de sumisión y ataques dirigidos a mantener el control.

Sin embargo, el campeón reaccionó con una serie de german suplex y una spear que devolvieron la paridad al enfrentamiento, llevando a ambos a un intercambio constante en el centro del ring.

► Momentos claves

La lucha dio un giro con la aparición de Kam Hendrix y Myles Borne, quienes generaron distracción. En medio del caos, Tony D’Angelo aprovechó para ejecutar un chokeslam sobre Tavion Heights y conseguir la cuenta de tres.

Tony D’Angelo retiene el Campeonato de #WWENXT ante Tavion Heights solo para ser atacado brutalmente por Will Kroos, quien trabajará en la marca bajo el nombre de Mason Rook. Así culmina el show de hoy. pic.twitter.com/k4xpHfcIGQ — TurnHeelWrestling (@TurnHeelWres) May 6, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, ambos luchadores mostraron respeto, pero el momento fue interrumpido por el debut de Mason Rook, quien los atacó brutalmente para dejar claro su llegada a NXT.