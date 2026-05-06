Roman Reigns estará en Clash in Italy

Pese a estar inicialmente anunciado, WWE ha retirado a Roman Reigns de la publicidad oficial para los episodios de Monday Night RAW correspondientes a junio. El Jefe Tribal Original ya no aparece en las listas ni gráficos promocionales para las fechas del 1, 8, 15 y 22 de junio, que formaban parte de una nueva gira por Europa, y el motivo sería debido a que no estaría previsto que el luchador forrme parte del evento Night of Champions, que se celebrará en Arabia Saudita.

► WWE confirma fechas para Roman Reigns en mayo

Aunque Roman Reigns fue retirado de los eventos de WWE del mes de junio, en mayo es una historia totalmente distinta, ya que WWE anunció en una publicación en su cuenta de X que el Original Tribal Chief estará en el episodio de Raw del lunes siguiente a Backlash en Knoxville, Tennessee, así como también estará en vivo en los dos episodios siguientes, el 18 y el 25 de mayo en Greensboro, Carolina del Norte y Columbus, Ohio, respectivamente. Reigns también está programado para WWE Clash in Italy el domingo 31 de mayo en Turín, Italia, pero no está anunciado para el especial Saturday Night’s Main Event del 23 de mayo en el Allen County War Memorial Coliseum en Fort Wayne, Indiana.

Tras ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo contra CM Punk en una lucha que encabezó la segunda noche de WrestleMania 42, Reigns anunció que se dedicaría a tiempo completo durante el verano y hasta el momento lo está cumpliendo. De hecho, en el futuro inmediato tendrá que lidiar contra Jacob Fatu este fin de semana en Backlash, donde pondrá en juego su título recién logrado.