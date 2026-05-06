Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 12 de mayo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Tony D’Angelo vencer a Tavion Heights.

► En el episodio de WWE NXT del 5 de mayo vimos:

  1. Kali Armstrong venció a Jaida Parker (** 1/2)
  2. Jackson Drake venció a Jasper Troy (***)
  3. Izzi Dame y Niko Vance vencieron a Lola Vice y Mr. Iguana (*** 1/2)
  4. Cutler James y Osiris Griffin vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (***)
  5. Tony D’Angelo venció a Tavion Heights (*** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 12 de mayo 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 12 de mayo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • Noam Dar vs. Jackson Drake
  • Kelani Jordan vs. Kendal Grey
  • Debut de Naraku
Información del Evento
Fecha Martes 12 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

