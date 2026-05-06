Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 12 de mayo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Tony D’Angelo vencer a Tavion Heights.
► En el episodio de WWE NXT del 5 de mayo vimos:
- Kali Armstrong venció a Jaida Parker (** 1/2)
- Jackson Drake venció a Jasper Troy (***)
- Izzi Dame y Niko Vance vencieron a Lola Vice y Mr. Iguana (*** 1/2)
- Cutler James y Osiris Griffin vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (***)
- Tony D’Angelo venció a Tavion Heights (*** 1/2)
- NXT: Kali Armstrong da golpe de autoridad venciendo a Jaida Parker
- NXT: Jackson Drake sorprende y derrota a Jasper Troy con ayuda de Myka Lockwood
- Izzi Dame y Niko Vance derrotan a Lola Vice y Mr. Iguana: ¿buscarán el Campeonato de Parejas Mixtas AAA?
- Cutler James y Osiris Griffin vencen a Hank Walker y Tank Ledger pese a tensión en DarkState
- Tony D’Angelo vence a Tavion Heights, pero un nuevo enemigo aparece
► Cartelera WWE NXT 12 de mayo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 12 de mayo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- Noam Dar vs. Jackson Drake
- Kelani Jordan vs. Kendal Grey
- Debut de Naraku
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 12 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores