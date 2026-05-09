Backlash: Bron Breakker venció a Seth Rollins

Esta tarde, en la primera lucha de Backlash 2026 presentada por WWE, vimos cómo la lucha que abrió la velada fue una guerra personal entre Seth Rollins y Bron Breakker, precisamente, de venganza.

► Momentos clave

La lucha empezó con todo, pues Rollins rápidamente se fue sobre Bron Breakker con un tope suicida; luego, le dio bastante duro y le dio duro arrojándolo contra el esquinero.

Pero Breakker reaccionó, lo pateó y lo mandó sobre los fans en ringside, solo que Seth reaccionó y saltó de la nada, castigándolo con súper lazo y varios puñetazos con el mismo odio.

Breakker sorprendió con un derribo a Rollins y también con odio le dio varios derechazos. Breakker luego lo puso en dormilona a ras de lona, pero Rollins reaccionó con destrozaquijadas y machetazos al pecho.

Breakker luego atacó a Rollins, lo tomó del cabello, lo llevó al esquinero y lo atacó poderosamente luego con tremendos rodillazos al abdomen, para sacarlo por encima de la tercera soga.

Rollins sorprendió con superkick a Breakker cuando quería aplicarle una especie de súper spear, la cuenta llegó a 9 fuera del ring y ambos casi pierden por quedar fuera del ring.

Seth Rollins luego no pudo ganar porque Paul Heyman se subió a la ceja del ring, pero Rollins se preparó y recibió con silletazos tanto a Logan Paul como a Austin Theory.

Sin embargo, cuando regresó al ring, Bron Breakker le dio tremenda spear, pero Rollins pudo evitar la caída.

Breakker buscó una spear, pero Rollins le aplicó tremendo pedigree, pero Breakker sorprendió a Rollins con una spear cuando voló desde el esquinero y le volvió a aplicar tremenda spear tras rebotar en las sogas con las que ganó.