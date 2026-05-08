WWE SMACKDOWN 8 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tiffany Stratton vs, Kiana James

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Cobertura y resultados WWE SmackDown 8 de mayo de 2026 | Tiffany Stratton vs, Kiana James

WWE SMACKDOWN 8 DE MAYO 2026 .— En el último SmackDown antes de Backlash, la Campeona de los Estados Unidos, Tiffany Stratton, expondrá el título ante Kiana James. La semana pasada, Giulia confrontó a Stratton exigiendo su revancha por el cinturón. Stratton aceptó, pero aclaró que prefería hacerlo primero ante James, dejando a la excampeona sorprendida y sin argumentos para objetar, pues la revancha no fue rechazada, sólo postergada, poniendo a su mánager en una posición imposible. Si Giulia siente que James no es lo suficientemente buena, o por el contrario, que tiene ambiciones serias para coronarse, la ruptura es solo cuestión de tiempo. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la VyStar Veterans Arena, en Jacksonville, Florida.

En un choque de tercias, la Campeona Mundial, Rhea Ripley, se unirá a Charlotte Flair y a Alexa Bliss para enfrentar a Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid). La semana pasada, Jayne venció a Charlotte Flair, y después del combate Henley y Reid continuaron el ataque sobre Flair y Bliss. Ripley apareció para el rescate. El trío técnico se formó por necesidad más que por afinidad, y esa puede ser su punto débil.

Gunther regresa a SmackDown después de atacar a Cody Rhodes tras la victoria de éste frente a Ricky Saints. El Ring General y destructor de carreras apunta ahora hacia el Campeonato Indisputable WWE.

Además, WWE celebrará un funeral oficial para el Hombre Galleta de Gengibre después de que Sami Zayn lo destruyera el viernes pasado, lo que le valió a Sami la revancha por el Campeonato de los Estados Unidos ante Trick Williams en Backlash.

WWE SmackDown 8 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha
Predicción
Prob.
Análisis
Campeonato Femenil de los EE.UU.Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James
TIFFANY STRATTON
75%
Stratton eligió a James en lugar de darle la revancha a Giulia — una jugada que tiene trampa. Si James pierde, Giulia tiene que preguntarse para qué sirve su propia mánager.
Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Fatal Influence
FATAL INFLUENCE
60%
Una equivocación accidental puede costarle la victoria al equipo técnico y plantar la semilla de una traición que se viene cocinando.
Dónde ver WWE SmackDown 8 de mayo de 2026 | Tiffany Stratton vs, Kiana James
WWE SmackDown 8 de mayo de 2026.

 

 

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

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