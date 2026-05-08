WWE SMACKDOWN 8 DE MAYO 2026 .— En el último SmackDown antes de Backlash, la Campeona de los Estados Unidos, Tiffany Stratton, expondrá el título ante Kiana James. La semana pasada, Giulia confrontó a Stratton exigiendo su revancha por el cinturón. Stratton aceptó, pero aclaró que prefería hacerlo primero ante James, dejando a la excampeona sorprendida y sin argumentos para objetar, pues la revancha no fue rechazada, sólo postergada, poniendo a su mánager en una posición imposible. Si Giulia siente que James no es lo suficientemente buena, o por el contrario, que tiene ambiciones serias para coronarse, la ruptura es solo cuestión de tiempo. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la VyStar Veterans Arena, en Jacksonville, Florida.

En un choque de tercias, la Campeona Mundial, Rhea Ripley, se unirá a Charlotte Flair y a Alexa Bliss para enfrentar a Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid). La semana pasada, Jayne venció a Charlotte Flair, y después del combate Henley y Reid continuaron el ataque sobre Flair y Bliss. Ripley apareció para el rescate. El trío técnico se formó por necesidad más que por afinidad, y esa puede ser su punto débil.

Gunther regresa a SmackDown después de atacar a Cody Rhodes tras la victoria de éste frente a Ricky Saints. El Ring General y destructor de carreras apunta ahora hacia el Campeonato Indisputable WWE.

Además, WWE celebrará un funeral oficial para el Hombre Galleta de Gengibre después de que Sami Zayn lo destruyera el viernes pasado, lo que le valió a Sami la revancha por el Campeonato de los Estados Unidos ante Trick Williams en Backlash.

WWE SmackDown 8 de mayo 2026

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