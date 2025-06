WWE MONEY IN THE BANK 2025 .— En Saturday Night’s Main Event XXXIX, el Campeón Indisputable WWE, John Cena, confrontó al Campeón Mundial de Peso Completo, Jey Uso, antes de su defensa titular ante Logan Paul. Cena insinuó que perder el título ante ‘un YouTuber’ arruinaría la lucha libre, algo que él mismo prometió hacer al anunciar su intención de retirarse como campeón. Esa misma noche, Cena intervino a favor de Paul, pero fue detenido por Cody Rhodes. Uso retuvo el título, y después de eso, Rhodes anunció que él y Uso se enfrentarían a Cena y Paul en una lucha de parejas en Money in the Bank. ¿Quiénes saldrán con la victoria? La acción de WWE y AAA se emite desde el Intuit Dome, en Inglewood, California.

El cartel de WWE Money in the Bank 2025 es:

WWE Money in the Bank 2025