Seth Rollins y su búsqueda de redención: “Es algo que tengo que resolver por mí mismo”

En el camino rumbo a Backlash, Seth Rollins conversó con Michael Cole para hablar abiertamente sobre su rivalidad con Bron Breakker, el ataque sorpresa que sufrió en WrestleMania 42 durante su combate contra Gunther, y especialmente sobre su propia historia de redención personal. Tras años de traiciones y alianzas rotas, Rollins se encuentra en una etapa reflexiva de su carrera, donde busca demostrar que puede ser una mejor versión de sí mismo tanto dentro como fuera del ring.

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Su reciente asociación con The Vision le costó seis meses de inactividad y un título que nunca perdió oficialmente. Ahora, enfrentando a un joven y agresivo Bron Breakker, Rollins reflexiona sobre el karma, las lecciones aprendidas y lo que realmente significa redimirse ante los ojos de los fans y de sí mismo.

«Lo que hizo Bron Breakker lo tomó directamente de mi libro de jugadas. Sabes, tal vez aprendió algo durante esos seis meses que estuvimos juntos. Pensé que tenía todas mis bases cubiertas yendo a WrestleMania. The Vision, en cuanto a Austin Theory y Logan Paul ya estaba arreglado, Brock Lesnar tenía que lidiar con Oba Femi. Gunther surgió de la nada, pero fue un buen desafío para mí. Estaba realmente emocionado de ir a WrestleMania para ponerme a prueba contra quien considero, si no el mejor, uno de los mejores de toda esta generación, un luchador profesional de élite. Estaba realmente emocionado de ponerme a prueba en mi primer lucha de regreso y llegar al punto donde sentía que iba a ganar… Y que Breakker me lo quitara de nuevo… Eso se siente un poco como karma. No me gustó el resultado, pero entendí el enfoque. Solo creo que el chico no entiende todavía en lo que se está metiendo. Y se lo dije de nuevo hace un par de semanas en ‘Raw’: tienes que hacer que estas cosas cuenten. Cuando tomas estas decisiones, tienes que hacerlas contar.

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«Cuando traicioné a The Shield, lo hice contar. Cuando canjeé mi contrato de Money in the Bank en WrestleMania ese mismo año, lo hice contar. Cuando hice la ‘Ruse of the Century’ contra CM Punk, lo hice contar. Así que él tiene que hacerlo contar. La cosa es que simplemente no sé si está listo. Cuando me volví rudo, tuve mentes increíbles: Randy Orton, Kane, Triple H, Stephanie McMahon. Tenía muchas personas a mi alrededor para ponerme en una posición mental donde pudiera dar el siguiente paso. Él tiene a Paul Heyman. Y la diferencia entre ese grupo que acabo de mencionar y Paul Heyman es que no importa lo que Paul te venda, al final del día, solo se está cuidando a sí mismo. Y si piensa que Bron Breakker que lo va a llevar donde quiere estar, se equivoca. Paul te soltará en un segundo».

Sobre tener más enemigos que nunca en su carrera:

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«Así es como es. No creo que el perdón ocurra de la noche a la mañana. Y no sé si estoy buscando el perdón. Creo que como que hay una historia de redención ahí en algún lugar, pero está aquí. Es algo que tengo que resolver por mí mismo. Y entiendo que a la gente no le caigo bien, entiendo que la gente no quiere verme de nuevo en la cima; lo entiendo. Tengo que demostrarme a mí mismo y a ellos que puedo ser esa versión de Seth Rollins. Entiendo por qué la gente es escéptica o está completamente en contra de tenerme de su lado. Quiero decir, no tengo un gran historial. Depende de mí demostrarles, demostrarme a mí mismo que puedo ser algo diferente, que puedo ser algo mejor».

Lo que significaría una victoria sobre Breakker:

«Creo que una victoria sobre Breakker en Backlash me daría la confianza que Breakker me quitó en WrestleMania, que me quitó después del combate en Crown Jewel en Raw. Creo que en esta etapa de mi carrera, cada vez que tengo un revés y tengo que volver a escalar esa montaña, se pone más y más difícil físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Creo que en WrestleMania contra Gunther, sentí que tenía ese momento, y él me lo quitó de nuevo. Ahora, en Backlash, tengo ese momento, y si puedo vencerlo, me dará esa claridad que necesito para avanzar e intentar recuperar el título que nunca perdí».

Lo que significaría una derrota para su carrera:

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«Ni siquiera he pensado en la derrota. Creo que una cosa que he descubierto sobre mí mismo durante todo este proceso es que cuando trato de aislarme y protegerme, y en cierto sentido descansar en mis laureles estando en la cima, ahí es cuando soy la peor versión de Seth Rollins. Creo que cuando tengo algo que superar, cuando tengo la espalda contra la pared, algo que demostrar, ahí es cuando soy la mejor versión de mí mismo. Y una derrota podría ser un revés, pero también podría ser el golpe en el trasero que necesito para ser la persona que necesito ser para volver a donde quiero estar».

Seth Rollins tendrá su oportunidad de venganza contra Bron Breakker esta noche en WWE Backlash Tampa, en el Benchmark International Arena de Florida. El evento se transmite en vivo por el ESPN App en Estados Unidos y por Netflix a nivel internacional.