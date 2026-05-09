Backlash: Iyo Sky venció a Asuka

Esta noche en la cuarta lucha del evento premium Backlash 2026, vimos una buena lucha y guerra entre dos examigas y dos compatriotas, en donde Iyo Sky logró vencer a Asuka.

► Momentos clave

La lucha empezó con Asuka dando patadotas a Iyo Sky, luego, esta reaccionó con patadas voladoras y pisotones en el esquinero.

Asuka e Iyo se tomaron por el cabello; Iyo luego hizo una pirueta para liberarse del castigo de su compatriota y con zancadilla la mandó contra el esquinero.

Iyo Sky reaccionó con patadas voladoras al pecho de Asuka. Asuka le dio una patadota por detrás a Iyo y luego la mandó de cabeza contra el poste del esquinero.

Asuka luego arrojó a Iyo de cara contra la barricada de protección, y le dio varias patadas rápidas en la cara a su rival. Asuka luego hizo The Anchor, la movida de rendición de su amiga Kairi Sane, recientemente despedida de WWE.

Asuka pateó a Iyo en la cara y la cuenta llegó a dos. Más adelante, intercambiaron patadas y ambas cayeron a la lona.

Iyo atacó con meteora en el esquinero a Asuka y casi gana. Asuka le dio varias patadas a Iyo, y la cuenta también llegó a dos.

Sky con superkick pateó a Asuka y la cuenta llegó solo a dos. Asuka atacó a Iyo con su Asuka Lock, pero logró sobrevivir.

Asuka con palanca al brazo de Iyo, la lastimó, pero pudo girar sobre su espalda a Iyo y le aplicó una variante de Asuka Lock a la propia Asuka.

Asuka le dio un derechazo evitando un tope suicida a su rival, Iyo Sky usó el notebook de Wade Barrett para evitar la Green Mist de Asuka, y luego, Iyo la arrojó de cara contra la mesa de comentaristas.

Iyo Sky se arrojó con tremendo moonsault sobre Asuka fuera del ring, por lo que luego la metió de regreso al cuadrilátero y Asuka luego evitó un moonsault y le hizo una palanca al brazo a su rival.

Iyo Sky casi pareció haberse rendido ante el Asuka Lock, aunque pudo reaccionar.

Iyo reaccionó con súplex y meteora en el esquinero, luego pisoteó el abdomen de Asuka y le cayó encima con tremendo moonsault, para ganar por cuenta de tres.