Backlash: John Cena anuncia el John Cena Classic, un nuevo campeonato y evento premium de WWE

Esta noche en Backlash 2026, el anfitrión del evento, John Cena, salió al ring para realizar un importante anuncio sobre el futuro de WWE, revelando la creación de un nuevo campeonato y un nuevo evento premium llamado John Cena Classic.

► Momentos clave

Durante el segmento, Cena destacó los recientes debuts en el elenco estelar de WWE de Sol Ruca, Je’Von Evans y Oba Femi.

Los fanáticos presentes comenzaron a corear el nombre de Oba Femi mientras las demás superestrellas también recibían una gran ovación.

“Espero que estés escuchando esto, Oba, esto es la energía. Oba Femi debutó en diciembre y en cuatro meses ya camina con confianza y le pateó el trasero a John Cena en WrestleMania”.

Posteriormente, Cena explicó el concepto detrás del nuevo torneo y campeonato:

“Estoy orgulloso de anunciar el John Cena Classic, en donde los mejores de hoy competirán ante el futuro, los jóvenes, del elenco estelar e incluso de NXT.

«Hay un nuevo evento premium en WWE y un nuevo campeonato en WWE, y no es cualquier campeonato. Es un título y un evento en donde personalmente estoy colocando mi nombre en él y voy a exigir excelencia y hacer lo que tenga que hacer para que sea especial”.

Cena también confirmó que el Universo WWE tendrá un papel clave en la definición del campeón:

“Lo más grande en WWE es el Universo WWE, así que dado que hay un nuevo evento premium y un campeonato nuevo, por primera vez, tu voz se escuchará más alto que nunca porque tú, la audiencia, los fans, votarán para coronar al Campeón del John Cena Classic”.

Además, reveló una regla especial para el torneo:

“Todos los participantes clasifican, así que, por primera vez en la historia, un luchador puede no ganar la lucha y aun así ganar el Campeonato John Cena Classic. Quiero hacer este evento y este campeonato por los próximos diez años; el cielo es el límite.

«Quiero agradecer a superestrellas como Oba Femi, que se partieron el trasero para que esta idea naciera en mi mente.

«Quiero agradecer a WWE por aceptar esta loca idea y darme una oportunidad. Espero que funcione, y quiero agradecer a todos los que ven en casa y a la ciudad de Tampa Bay.

«Hay muchos en esta arena que saben que, por muchas razones, esta ciudad significa mucho para mí y puedes añadir esta a esa lista”.