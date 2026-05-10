Mark Davis destrona a ‘Jungle’ Jack Perry y se convierte en el nuevo Campeón Nacional AEW

En una lucha donde el poder bruto de Mark Davis chocó contra el corazón de ‘Jungle’ Jack Perry, el australiano logró arrebatarle el Campeonato Nacional AEW en un combate que tuvo de todo, incluyendo una polémica intervención externa.

► Momentos clave

Perry llegó muy decidido a esta contienda y no se atemorizó ante el tamaño y fortaleza de Davis, quien pronto fue víctima de un lance suicida del campeón. Abajo del ring, Davis pudo evitar unas patadas de Perry y lo lanzó hacia uno de los postes. A partir de ese momento, el energúmeno australiano le propinó una golpiza al campeón. Los machetazos de Davis sonaban en todo el SoFi Center. Luego, un sentón de Davis parecía terminar el encuentro, y un candado estilo Camel Clutch martirizó más a Perry.

Davis levantó a Perry para un súplex, arrojándolo como un fardo hacia el otro extremo del cuadrilátero. Luego subió a Perry a las alturas con la intención de aplicarle una superplex. A base de golpes, Perry lo evitó y aplicó una rana con powerbomb. Desde la ceja del ring, Perry pudo llevarse a Davis con una corbata, mandándolo hacia el piso. Davis regresó arrastrándose al ring, y de manera sorpresiva, Perry se le lanzó con un codazo desde la tercera cuerda.

Davis, exhausto, impactó un lariat seguido de un codazo de barrido en una esquina. En un juego de cuerdas, Perry aplicó una huracarrana para dos segundos. Davis le puso un lariat a quemarropa y de inmediato un martinete que solo dio dos segundos. Davis cargó a Perry en las cuerdas para aplicarle un súper martinete, pero Perry se lo volteó con un Frankensteiner.

Fue entonces cuando Don Callis apareció para distraer al réferi, momento que aprovechó Ricochet para golpear a Perry con un palo de golf. Davis pudo así terminar a su rival, cubriéndolo para ganar el título y convertirse en el nuevo Campeón Nacional AEW.