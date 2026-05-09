Backlash: Danhausen y Minihausen vencen a The Miz y Kit Wilson

Esta noche, en la tercera lucha de Backlash 2026, vimos una gran lucha cómica que gustó bastante a los fans y en donde Danhausen y Minihausen lograron vencer a The Miz y Kit Wilson.

► Momentos clave

Kit Wilson apenas sonó la campana, pateó a Minihausen y este reaccionó, cayendo sobre sus pies y dándole patadotas a las piernas de Kit Wilson, para luego volar sobre las sogas y caerle con cabezazo torpedo al pecho.

The Miz mandó a volar con una Frankensteiner al Miz, y se liberó de Wilson, quien lo tomó por el cabello.

Luego, pateó al Miz en la cara y quiso hacer una Frankensteiner, pero Wilson lo evitó; aunque con una corbata logró sacarlo del ring.

Mini Danhausen se subió a los hombros de Danhausen y voló con una plancha cruzada fuera del ring.

Miz arrojó contra el poste del esquinero a Danhausen y Wilson le dio una patada al mini; el réferi lo reprendió y Miz le dio un derechazo en la cara.

Kit envió de cabeza contra el esquinero a Minihausen y le dio el relevo a Miz, a quien se lo tiró encima y Miz le hizo un levantamiento de press militar.

Luego, lo dejó caer sobre su hombro y lo azotó sobre la lona.

Kit Wilson le aplicó súplex a Minihausen y la cuenta llegó casi a tres… Wilson luego le aplicó dormilona a ras de lona a su rival, a quien lo dejó colgando de cabeza en el esquinero y le dio varios rodillazos.

Wilson se lanzó con una especie de tope, pero el Mini se levantó y le cayó encima con un moonsault.

Miz recibió silla eléctrica de Danhausen y lazos al cuello, así como Wilson fue golpeado. Ambos recibieron lazos al cuello en el esquinero, aunque se cansó rápido Danhausen.

Wilson hasta le dio por error un lazo al cuello al Miz y hubo súplex de Danhausen, quien luego sorprendió con DDT al Miz.

Danhausen maldijo a sus rivales, pero se sorprendió de forma extraña porque le dio un rodillazo a Kit Wilson y Miz casi le gana con una rodada a espaldas.

Mini Danhausen con una Frankensteiner sacó del ring a Kit Wilson y luego le cayó encima con tremendo tope suicida a Wilson, aunque la onda explosiva también lastimó al Miz.

Kit Wilson luego pateó en la cara a Mini Danhausne y lo metió en la caja de donde Danhausen lo había sacado, la Cloning Machine, la máquina de clonación que empezó a trabajar…

Y varios Minihausen aparecieron, para darle duro a Kit Wilson y meterlo al ring, en donde el mini original se lo puso en los hombros, le dio vueltas de helicóptero y lo azotó contra la lona.

Wilson con un espejo le devolvió la maldición al Minihausen y Miz lo atacó con un Skull Crush Finale, pero Danhausen pudo evitar la derrota ayudando a su mini.

Danhausen forzó el relevo de su mini, pero Miz le dio una bofetada… Danhausen, enojado, le dio varios puñetazos y sacó del ring a Miz y a Wilson con lazos al cuello.

El Miz sacó un extinguidor y lo quiso aplicar contra Danhausen y los minis y terminó aplicándoselo él mismo y a Kit Wilson.

«YOU ARE CURSE!» Minihausen voló fuera del ring con plancha cruzada sobre Kit Wilson y Danhausen le dio patadota a la cara al Miz para ganar.