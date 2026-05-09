Backlash: Trick Williams venció a Sami Zayn y retuvo el Campeonato de los Estados Unidos

En la segunda lucha del evento premium Backlash 2026, vimos cómo Trick Williams se enfrentó a Sami Zayn, exponiendo su Campeonato de los Estados Unidos WWE.

► Momentos clave

Zayn empezó dándole con todo a Williams, lo llevó contra las sogas, pero este reaccionó luego con tremenda desnucadora contra la lona.

Luego, con tremendo azotón contra la lona estilo The Rock, Williams logró una cuenta en dos segundos a su favor y llevó al esquinero a Sami.

Sami reaccionó con una súper rana desde el esquinero y la cuenta casi llegó a tres segundos.

Los fans abuchearon a Sami y ovacionaron cuando Williams le dio botaza a la cara… Sami reaccionó con Blue Thunder Bomb y casi gana el combate y recupera su título.

Lamentablemente, Sami Zayn iba a hacer una movida, pero, pareció haber sufrido una lesión… solo que era una trampa para casi ganar con una rodada a espaldas.

Lil Yachty discutió con la réferi y Sami con un palo de kendo estilo dulce navideño, por lo del funeral de Gingerbread Man, la galleta del Hombre de Jengibre; le dio a Williams y casi gana el combate.

Lil Yacthy aprovechó que la réferi revisaba a Williams, le dio tremendo palazo de kendo navideño a Sami y Williams le dio una patada giratoria al canadiense, por lo que casi gana.

Finalmente, Trick Williams sorprendió a Sami Zayn y retuvo el Campeonato de los Estados Unidos WWE.