Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, la derrota de Asuka ante Iyo Sky ayer en Backlash 2026 podría ser la última lucha en la carrera de Asuka, ya sea en WWE o en la lucha libre profesional.

► Hay quienes creen que Asuka podría deciós adiós a WWE … o, al menos, tener un semirretiro

O, al menos, esos son los reportes que le llegan a Dave Meltzer, quien anoche en el Wrestling Observer Radio habló de los pequeños detalles que se han venido conociendo que dejan inferir que Asuka se estará tomando un tiempo fuera de WWE. Estas fueron sus palabras:

Dave Meltzer: “Así que la historia que escuché es que ella está semirretirada. Realmente no he obtenido una explicación exacta de lo que significa ‘semiretirada’, pero al parecer la gente le estaba deseando despedida y cosas así tras bambalinas.

«Así que no sé si eso significa que va a ir a Japón y seguir luchando. No sé si significa que todavía hará algunas apariciones de vez en cuando, pero me dijeron que está semi retirada.

«Me pregunto si estaba junto con otras personas que fueron despedidas o recortadas de WWE. La verdad, no lo sé”.

Bryan Álvarez: “Eso apesta, voy a extrañar a Asuka”.

Por otra parte, hay que decir que hay reportes encontrados, pues Viper de Bodyslam.net reportó que sus fuentes le indican que Asuka no está retirada, en lo absoluto, sino que está lidiando con una situación personal:

“Anoche me dijeron que Asuka estará ‘fuera por tiempo indefinido’ por motivos personales que ni yo ni Bodyslam vamos a revelar.

«En cuanto al retiro o a que esté ‘semirretirada’, como insinuó Dave, hasta anoche me dijeron que ese no es el caso”.