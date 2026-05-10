AJ Styles: «Asuka estará en el Salón de la Fama WWE»

La noticia del día en la lucha libre profesional, y en especial, en WWE, ha sido las versiones encontradas en torno a Asuka, pues hay quienes aseguran que se ha semirretirado de WWE, mientras que hay otros que dicen que solo se toma un descanso prolongado por razones personales.

► Asuka recibe el cariño de sus colegas de WWE en medio de rumores de su retiro

El primero fue AJ Styles, quien subióen su Instagram una foto de su retiro hace unas semanas en Raw, en donde Asuka sale llorando, y escribió:

“No conozco los hechos, pero sé que Asuka será miembro del Salón de la Fama WWE«.

Luego, Natalya escribió en respuesta a un tuit de Bayley:

Iyo and Asuka had such an incredible match tonight. You can feel their passion and how both are true leaders in the ring wanting to GIVE the most to eachother. https://t.co/bVgctatBiH — Nattie (@NatbyNature) May 10, 2026

Nattie: “Iyo y Asuka tuvieron un combate increíble esta noche. Se podía sentir su pasión y cómo ambas son verdaderas líderes dentro del ring, queriendo DARSE lo mejor la una a la otra”.

Bayley: “No importa el lugar, el momento o la situación… Iyo Sky y Asuka son dos de las luchadoras más especiales en todo el mundo”.

Rhea Ripley señaló respecto a Asuka:

Iyo Sky vs Asuka 👏🏽

Phenomenal!

Best of the best! You did it @Iyo_SkyWWE 🥹🖤✨

Proud of you! — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) May 10, 2026

“Iyo Sky vs. Asuka 👏🏽

¡Fenomenal!

¡De lo mejor de lo mejor!

¡Lo lograste, Iyo Sky! 🥹🖤✨

¡Estoy orgullosa de ti!”

E incluso Ash By Elegance, antes Dana Brooke, recordó:

Blessed to have been Asuka’s first match in @WWE ! Honored… Legend! ➡️ Sexy muscle friend pic.twitter.com/jt7PwnvkzA — Ash By Elegance (@Ashamae_Sebera) May 10, 2026

“Bendecida de haber sido la primera lucha de Asuka en WWE. ¡Es un honor… una leyenda! ➡️ Amiga sexy y musculosa”.