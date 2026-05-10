AJ Styles: «Asuka estará en el Salón de la Fama WWE»

por
Asuka

La noticia del día en la lucha libre profesional, y en especial, en WWE, ha sido las versiones encontradas en torno a Asuka, pues hay quienes aseguran que se ha semirretirado de WWE, mientras que hay otros que dicen que solo se toma un descanso prolongado por razones personales.

Asuka recibe el cariño de sus colegas de WWE en medio de rumores de su retiro

Asuka WWE Backlash 2026
Asuka WWE Backlash 2026

El primero fue AJ Styles, quien subióen su Instagram una foto de su retiro hace unas semanas en Raw, en donde Asuka sale llorando, y escribió:

“No conozco los hechos, pero sé que Asuka será miembro del Salón de la Fama WWE«.

Luego, Natalya escribió en respuesta a un tuit de Bayley:

Nattie: “Iyo y Asuka tuvieron un combate increíble esta noche. Se podía sentir su pasión y cómo ambas son verdaderas líderes dentro del ring, queriendo DARSE lo mejor la una a la otra”.

Bayley: “No importa el lugar, el momento o la situación… Iyo Sky y Asuka son dos de las luchadoras más especiales en todo el mundo”.

Rhea Ripley señaló respecto a Asuka:

“Iyo Sky vs. Asuka 👏🏽

¡Fenomenal!

¡De lo mejor de lo mejor!

¡Lo lograste, Iyo Sky! 🥹🖤✨

¡Estoy orgullosa de ti!

E incluso Ash By Elegance, antes Dana Brooke, recordó:

“Bendecida de haber sido la primera lucha de Asuka en WWE. ¡Es un honor… una leyenda! ➡️ Amiga sexy y musculosa”.

Asuka y Kairi Sane 1
Asuka y Kairi Sane 1

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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