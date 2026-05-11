El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, coliseo que tiene una capacidad para 21,678 personas y casa de los Tennessee Volunteers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2) Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***) Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2) Oba Femi venció a Otis (* 1/2) Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Roman Reigns retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Jacob Fatu, pero la victoria no fue limpia: le clavó los dedos en los ojos a Fatu y lo lanzó contra un esquinero expuesto antes de conectar la lanza definitiva. La condición que Reigns puso sobre la mesa semanas atrás fue que si ganaba, Fatu tendría que reconocerlo como Jefe Tribal, aunque lo que ocurrió tras la lucha lo complica todo, pues Fatu le aplicó el Tongan Death Grip al campeón hasta dejarlo escupiendo espuma por la boca. El Gerente General, Adam Pearce anunció que Fatu participará en la Ceremonia de Reconocimiento a Reigns en Raw. La pregunta que todos se hacen es si Fatu reconocerá a Reigns o si el segmento termina en violencia.

En un encuentro de tercias, Joe Hendry y los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) enfrentarán a The Vision (Bron Breakker, Logan Paul y Austin Theory). Breakker viene de derrotar a Seth Rollins en Backlash, y ahora quiere acabar con Hendry, quien tendrá su primera prueba real de que merece ser estelarista en el elenco principal.

El reto abierto de Oba Femi continúa esta noche en Knoxville. Femi lleva semanas aplastando a medio mundo de una manera que no tiene paralelo.

Brie Bella y Paige, las Campeonas de Parejas WWE, responderán al llamado de Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez), quienes quieren obtener los cinturones para hacer juego con la Campeona Mundial, Liv Morgan.

Iyo Sky derrotó a Asuka en una lucha que muchos fans temen signifique el adiós de la Emperatriz del Mañana, quien abrazó a Sky tras la contienda en un momento que el público recibió de pie. ¿Veremos a ambas japonesas esta noche?

Además, CM Punk, Becky Lynch y Stephanie Vaquer están confirmados para aparecer.