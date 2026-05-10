Backlash: Roman Reigns venció a Jacob Fatu y retuvo el Campeonato Mundial, pero recibió paliza

Esta noche, en la quinta lucha de Backlash 2026 presentada por WWE, vimos a Roman Reigns vencer a su primo, Jacob Fatu, en el evento estelar, en combate por el Campeonato Mundial, aunque, luego de la derrota, Fatu enloqueció y lo atacó.

► Momentos clave

La lucha empezó con una toma de réferi, en donde Reigns sacó algo de ventaja y con tacleada de hombro lo mandó a la lona, aunque rápidamente Fatu reaccionó y se puso en pie.

Fatu con lazos al cuello, sacó a Reigns del ring y, aunque Reigns lo tomó en el aire tras un tope suicida, Jacob le lastimó bastante el cuello con una garra y lo metió al ring.

Reigns le dio varios derechazos en el esquinero, y lazos al cuello. Luego, Fatu reaccionó y mandó al OTC duro de cabeza contra el esquinero.

Fatu reaccionó con lazos al cuello; luego, Reigns lo sorprendió con un súper lazo al cuello y llevó a su rival al esquinero, en donde le dio una patadota a la cara.

Fatu le dio varios derechazos a Reigns en el esquinero; luego, lo atacó con un caderazo a la cara.

Roman luego lo sorprendió con un Superman Punch, pero Fatu evitó la caída y la derrota.

Roman Reigns partió en dos a su primo con una tremenda spear, pero la cuenta llegó solo a dos.

Fatu evitó una spear con una zambullida samoana, y le cayó encima con tremendo moonsault a Roman, pero Reigns evitó la derrota.

Roman Reigns casi cae con la garra al cuello de Fatu, pero Reigns logró llevarlo al esquinero y en medio de todo, la espalda de Fatu aplastó al réferi en el esquinero.

Reigns le dio dos Superman Punch y una superkick de parte de Jacob Fatu de regreso, pero hubo un tercer Superman Punch de Roman Reigns y una lanza, solo que Fatu sobrevivió milagrosamente.

Fatu de nuevo con la garra, Reigns tomó al réferi por el cuello, pero este logró liberarse… Reigns quitó la protección del esquinero y lanzó de cabeza a Fatu allí, luego, lo rompió en dos con su spear y ganó la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Jacob Fatu, muy enojado, atacó a Roman Reigns y hasta empujó fuertemente al réferi.

Luego, le hizo tremenda zambullida samoana al réferi de la lucha. Jacob Fatu, totalmente enloquecido, siguió atacando el cuello de Roman Reigns.

Adam Pearce, Jamie Noble, Shane Helms, todos intentaron separar a Fatude Reigns, pero Fatu hasta amenazó con golpear a Jason Jordan… Un réferi hasta jaló de las rastas a Fatu.

«¡Les dije!», dijo Jacob Fatu a las cámaras y se fue, dejando muy lastimado al Campeón Mundial, Roman Reigns.

Fatu regresó y le dio de nuevo una garra a la tráquea de Reigns. Tras recuperarse, Roman Reigns dijo a Cathy Kelley que esta será la última noche de Jacob Fatu en WWE.