Oficial: Asuka vs. Iyo Sky en Backlash

Esta noche en WWE Raw, se hizo oficial otra lucha para el evento premium Backlash 2026: Asuka luchará ante Iyo Sky.

► Asuka luchará ante Iyo Sky

Backlash será el sábado 9 de mayo desde la Benchmark International Arena en Tampa, Florida.

La lucha se da no solo por todos los problemas entre ellas, sino porque Asuka evitó que Iyo Sky venciera a Becky Lynch esta noche en Raw y la atacó brutalmente. Asuka prometió destruirla para siempre a su excompañera en Damage CTRL:

«No te fallé, tú me fallaste. Y ahora, ambos estamos solos porque no quería otro Iyo.

«Te he perdonado hasta ahora porque pensé que podíamos ser una familia otra vez. Pero ahora que mataste a esa familia, nada me detendrá de destruirte».