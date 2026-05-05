Asuka e Iyo Sky se enfrentarán en Backlash 2026, y este encuentro marcará un hito histórico para la empresa. Ambas tienen una larga historia juntas. Brillaron en Japón, donde fueron compañeras de equipo, algo que repitieron en WWE, pero su relación se fracturó en los últimos meses.

Recientemente, Asuka se volvió una ruda desalmada, y ha estado acosando a Sky día y noche. El choque lleva meses cocinándose y finalmente se oficializó para Backlash, que se celebrará el próximo sábado 9 en Tampa, Florida.

► ¿Por qué Asuka vs. Iyo Sky en Backlash será una lucha histórica?

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Resulta que por primera vez en la historia de WWE, dos luchadoras japonesas se medirán en un mano a mano dentro de un PPV/PLE. Aunque parezca raro, jamás se había visto.

Ambas tienen una trayectoria destacada: Asuka es una ex campeona mundial con un reinado legendario, pues en NXT estuvo invicta, mientras que Sky es considerada como una de las mejores luchadoras del mundo debido a sus capacidades técnicas, y su estilo aéreo y carisma único.

La lucha promete ser uno de los puntos fuertes. Si se le da el tiempo adecuado, podría robarse el show. Hay especulaciones sobre una posible intervención de Kairi Sane (quien fue liberada recientemente), lo que podría agregar más drama.

Como dato extra, en AEW el primer mano a mano entre japonesas fue en su primer año de existencia: Riho vs. Hikaru Shida en All Out 2019.

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