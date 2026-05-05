Imperio de la Lucha Libre presenta Noche de Leyendas en la Arena San Juan

Imperio de la Lucha Libre, la empresa dirigida por Canek Jr., llega a la tradicional Arena San Juan con una noche llena de acción y emoción, trayendo a figuras como Solar, Dr. Karonte Jr. Máscara Año 2000 Jr. y muchos más, todos reunidos en torno a la Noche de Leyendas.

Este será el momento clave para varias figuras, donde sus rivalidades por fin tendrán un punto de quiebre, y la victoria será trascendental para el resto de sus respectivas carreras.

► Cartel completo

Lucha de guerreras: Flecha Marcada y Enfermera Karonte vs Miss Kath y Lujuria

Flecha Marcada y Enfermera Karonte vs Miss Kath y Lujuria Lucha por la supremacía: Imperio vs San Juan: Ikaro y Pecador vs Elixir y Rey Maya

Imperio vs San Juan: Ikaro y Pecador vs Elixir y Rey Maya Triangular de empresas: Imperio vs Patrón vs San Juan: Guerrero Imperial e Hijo de Scorpio Jr. vs Enfermero del Mal y Taquicardia vs Malevo vs Celestial

Guerrero Imperial e Hijo de Scorpio Jr. vs Enfermero del Mal y Taquicardia vs Malevo vs Celestial Lucha estelar: Solar, Canek Jr. y Halloween Jr. vs Dr. Karonte Jr., Machote y Máscara Año 200 Jr.

Solar, Canek Jr. y Halloween Jr. vs Dr. Karonte Jr., Machote y Máscara Año 200 Jr. Una lucha más por confirmar.

► ¿Cuándo y dónde ver la Noche de Leyendas?

Si no puedes esperar más y deseas armar tu plan desde este momento, aquí está la información:

Día : Viernes 15 de mayo.

: Viernes 15 de mayo. Lugar: Arena San Juan (Santos Degollado #4, Col. Fátima, San Juan del Río).

Los precios van desde los $200 pesos en gradas hasta los $350 pesos en primera fila.