AEW Dynamite se presenta este miércoles en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, coliseo con capacidad para 13,000 aficionados, y casa de los Charleston Southern Buccaneers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante MJF (*** 1/2) Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vencieron a Emily Jaye y Jordan Blade (*) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Ace Austin (***) Adam Copeland y Christian Cage vencieron a RPG Vice (Trent Beretta y Rocky Romero) (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) retuvieron ante Kris Statlander y Hikaru Shida (***) RUSH venció a Steven Fuerte (*) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King (**** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Dos campeones, un solo cinturón. Y una historia que se construyó en tiempo real durante las últimas dos semanas. Kevin Knight retuvo el Campeonato TNT ante MJF, quien no conforme con el resultado, lo atacó. Fue Darby Allin quien salió al rescate, y después le ofreció a Knight una oportunidad por el título. Los dos se han enfrentado antes, con Knight llevándose la victoria en el Continental Classic del año pasado, así que Allin tiene la oportunidad de ganar una revancha con el título mundial en juego. Allin es el tipo de campeón que recuerda las deudas, y Knight es el tipo de retador que sabe que ya lo venció una vez y puede volver a hacerlo.

En un Eliminator Match, Jon Moxley enfrentará a Juice Robinson. Si Robinson gana, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Continental AEW. Moxley llega a este encuentro convertido en el mentor de Will Ospreay, a quien Samoa Joe también busca atraer a su grupo.

En relevos, Mina Shirakawa y Harley Cameron enfrentarán a Hikaru Shida y Kris Statlander. El misterio del ataque a Toni Storm sigue siendo el hilo conductor. Shirakawa está convencida de que Shida es culpable.

También veremos un Double Jeopardy: Dax Harwood vs. Orange Cassidy. Si Harwood gana, FTR y Tommaso Ciampa reciben una futura oportunidad por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Si Cassidy gana, The Conglomeration enfrentará a FTR por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.