AEW Dynamite: Kevin Knight retuvo el Campeonato TNT ante MJF

En una lucha que comenzó con MJF dominando de manera agresiva, Kevin Knight logró una de las victorias más importantes de su carrera al retener el Campeonato TNT en un combate lleno de drama.

► Momentos clave

Apenas empezó la lucha, MJF pateó el abdomen de Knight para luego sacarlo del ring y azotarlo de un lado a otro. El rudo de Nueva York quería terminar pronto la faena para así volver a buscar la revancha con Darby Allin. Sin embargo, Knight se recuperó, evitó el Heat Seeker y lanzó una lluvia de patadas sobre MJF. Apenas se rodó el rudo fuera del encordado para escapar del UFO, pero Knight lo siguió con una plancha cruzada, un tope suicida, un tope con giro y un lariat volador.

MJF intentó otro Heat Seeker, pero Knight respondió con una rana. MJF aplicó un TKO para dos segundos. Knight se lastimó una pierna al caer desde las cuerdas, pero así pudo aplicarle un Frankensteiner a su retador. MJF logró esquivar el UFO y Knight se veía más lastimado de la pierna. MJF aplicó un Panama Sunrise, con el cual casi termina la contienda.

A partir de ese momento, MJF comenzó a centrar sus ataques en la pierna izquierda de Knight. A duras penas se escapó el campeón de un medio cangrejo. Knight apenas podía mantenerse en pie, pero interceptó con una patada un lance de MJF y, como pudo, escaló las sogas y conectó su UFO, aunque tardó en cubrir y MJF rompió la cuenta.

MJF siguió castigando la pierna de Knight con una serie de DDTs y luego una feroz desnucadora. Knight seguía resistiendo. En un acto de desesperación, MJF bajó por el cinturón, pero el réferi se lo quitó. Eso aprovechó MJF para sacar su famoso anillo (arma ilegal). Sin embargo, Knight lo fauleó (lo golpeó con una falta baja) y se lo llevó a las espaldas planas, aplicando una enredadera sorpresiva que sorprendió a todos. El réferi contó la cuenta de tres y Knight retuvo el título.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, MJF siguió atacando a Knight, pero Darby Allin llegó al rescate.

MJF exigió a Allin una revancha, pero éste dijo que quien merece la oportunidad la próxima semana es Kevin Knight.