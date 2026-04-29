Yuu anunció que contrajo nupcias

La ex luchadora profesional japonesa Yuu, dio a conocer que contrajo nupcias con el también luchador independiente y promotor, Katsuo.

► Yuu contrajo matrimonio

A través de X, la ex luchadora reveló su reciente matrimonio, especificando que se encuentra sumamente feliz en esta nueva etapa de su vida.

En una publicación, donde se realizó una sesión de fotos previas a la boda, puede verse a la luchadora al lado de su flamante esposo Katsuo y de fondo un árbol de cerezos (sakura) que florece en esta época del año.

En su mensaje, Yuu manifestó:

Se me pasó el momento para contarlo, pero ¡me casé con Katsuo de Hakodate!

Es la persona más fuerte y amable del mundo. ¡La preparación y la sesión de fotos previa fueron realmente divertidas! ¡Estoy emocionada por la boda de mañana! Para mí, es una fecha muy importante y sé que mis personas favoritas vendrán corriendo a acompañarme, ¡Mañana lo voy a disfrutar al máximo!~

La boda tuvo lugar el 27 de abril, y Yuu estuvo acompañada por varias de sus ex compañeras luchadoras, como Mika Iwata, Kaori Yoneyama, Chihiro Hashimoto, entre otras. Chihiro Hashimoto fue la encargada de dar un emotivo mensaje a los novios, derramando incluso unas lágrimas de felicidad.

La poderosa Yuu debutó en TJPW en 2016. Desde diciembre de 2018 se convirtió en independiente, apareciendo en las principales empresas femeninas de Japón. En Sendai Girls, integró la dupla Team 200kg junto a Chihiro Hashimoto, dominando la división de parejas de la empresa. En julio de 2025 que se unió oficialmente a Sendai Girls y el 28 de diciembre se llevó a cabo su función de retiro, bajo su producción.