Resultados «Yuu Retirement Show Thanks For The Meal!» La despedida de Yuu

Luego de nueve años de carrera profesional, la luchadora japonesa Yuu tuvo su función de retiro, a la que denominó «Yuu Retirement Show Thanks For The Meal!«.
► «Yuu Retirement Show Thanks For The Meal!»
En un evento bajo su producción y con el apoyo de varias luchadoras profesionales japonesas, presentó una breve pero emotiva función.
En la lucha inicial, se dio una divertida batalla de parejas donde Manami y Yurika Oka vencieron a Mei Suruga y YUNA.
Luego siguió una campal de veintitrés luchadoras, donde una a uan se fueron eliminando hasta que Miyuki Takase se proclamó como la triunfadora.
En el turno estelar, Yuu tuvo su último combate enfrentando a su compañera de equipo en el Team 200 kg, Chihiro Hashimoto. Fue una batalla reñida, donde las dos luchadoras, que se conocen a la perfección luego de estar juntas por siete años, mostraron lo mejor de su arsenal luchístico. Hashimoto fue la que se llevó el triunfo.
A continuación dio inicio la ceremonia de retiro de Yuu. Sus compañeras de Sendai Girls subieron en grupo, encabezadas por su presidente Meiko Satomura para entregarle un ramo de flores.
Hubo varios invitados especiales, incluidos los padres de Yuu y el luchador de sumo Minato Wakamotoharu, gran amigo de Yuu.
Para concluir la ceremonia, se dieron los diez toques de gong, al mismo tiempo que caían sobre el ring cintas azules. Yuu fue cargada en hombros por sus compañeras y dio una última vuelta alrededor del ring agradeciendo a los aficionados por su apoyo y asistencia.
Los resultados completos son:
Yuu Produce «THANK YOU FOR THE MEAL!», 28.12.2025
Shinjuku FACE
1. Manami y Yurika Oka vencieron a Mei Suruga y YUNA (15:25) con un Komeja Knee Attack de Manami sobre YUNA.
2. 23 Person Battle Royal: Miyuki Takase venció a Shin Hirota Katsushika Sakura lanzándola por encima de la tercera cuerda (38:52). Orden de eliminación: Aja Kong, Super Sasadango Machine, Sumire Natsu, Nagisa Nozaki, Yuki Kamifuku, Ryo Mizunami, Hiroyo Matsumoto, Kaori Yoneyama, Hibiscus Mii, Rina Yamashita, Kakeru Sekiguchi, Kyusei Ninja Ranmaru, Makoto con Matsuzawa-san, VENY, Chi Chi, DASH Chisako, Mika Iwata, Risa Sera, Kurumi Hiragi y Sanshiro Takagi.
3. Yuu Retirement Match: Chihiro Hashimoto venció a Yuu (16:05) con un Crotch Split.