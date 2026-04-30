AEW Dynamitre: Kazuchika Okada retuvo el Campeonato Internacional AEW ante Ace Austin

Con la mirada puesta en su próxima defensa en Double or Nothing ante Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada logró retener el Campeonato Internacional AEW ante Ace Austin, aunque el joven retador se lució a pesar de la derrota.

► Momentos clave

Nadie pensaba que Ace Austin pudiera ganar esta lucha, considerando el calendario de Okada. El campeón comenzó mostrando mucha suficiencia, pero Austin no le tuvo miedo y pronto le aplicó un Death Valley Driver. Okada tuvo que escaparse fuera del ring, pero pronto pudo emboscarlo aplicándole un DDT.

Okada siguió dominando. Ya en el encordado, otro DDT para dos segundos. El ritmo de la lucha se alentó, muy al estilo de Okada. Una quebradora a la espalda alta y un costalazo por parte del campeón, quien subió a las cuerdas y se lanzó en codazo.

Austin pudo librarse de Okada, echándolo fuera del ring para luego lanzarse con un Fosbury Flop. De regreso, bloqueó patadas de Okada y le puso una barrida rusa y una guillotina. Con una segunda guillotina, ahora desde las cuerdas, casi se lleva el campeonato en una de las mejores secuencias de la lucha.

Okada bloqueó con una patada una embestida de Austin. El retador aplicó una rana y buscó un lance rebotando con las cuerdas, pero Okada lo recibió con patadas voladoras. Okada falló su icónico Rainmaker, pero conectó otras patadas voladoras y aplicó un Tombstone. Luego, en el segundo intento, sí logró conectar el Rainmaker para sellar la victoria y retener el título.

► ¿Y ahora qué?

Ace Austin se lució a pesar de la derrota, mostrando que tiene nivel para competir con los mejores. Lo único negativo fue la lentitud de Okada, que hizo más pesado el combate de lo necesario.