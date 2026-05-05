Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 11 de mayo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska, y entre otras cosas vimos la firma de contrato entre Roman Reigns y Jacob Fatu para su combate en Backlash.

► En el episodio de WWE Raw del 4 de mayo vimos:

JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2) Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***) Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2) Oba Femi venció a Otis (* 1/2) Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 11 de mayo 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 11 de mayo 2026 en la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, coliseo que tiene una capacidad para 21,678 personas y casa de los Tennessee Volunteers de la NCAA.

Reto abierto de Oba Femi