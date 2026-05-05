Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 11 de mayo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska, y entre otras cosas vimos la firma de contrato entre Roman Reigns y Jacob Fatu para su combate en Backlash.
► En el episodio de WWE Raw del 4 de mayo vimos:
- JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2)
- Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***)
- Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2)
- Oba Femi venció a Otis (* 1/2)
- Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)
- JD McDonagh derrota a Finn Bálor con ayuda de The Judgment Day
- Ethan Page y Rusev vencen a Penta y Je’Von Evans y acechan el Campeonato Intercontinental
- The Vision acaba con Seth Rollins y aliados inesperados
- Oba Femi aplasta a Otis en reto abierto
- Original El Grande Americano y los Americanos Hermanos vencen al Grande Americano y sus aliados
► Cartelera WWE Raw 11 de mayo 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 11 de mayo 2026 en la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, coliseo que tiene una capacidad para 21,678 personas y casa de los Tennessee Volunteers de la NCAA.
- Reto abierto de Oba Femi
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 11 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Thompson-Boling Arena at Food City Center, Knoxville, Tennessee
|Capacidad
|21,678 espectadores