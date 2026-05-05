Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 11 de mayo 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska, y entre otras cosas vimos la firma de contrato entre Roman Reigns y Jacob Fatu para su combate en Backlash.

► En el episodio de WWE Raw del 4 de mayo vimos:

  1. JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2)
  2. Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***)
  3. Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2)
  4. Oba Femi venció a Otis (* 1/2)
  5. Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 11 de mayo 2026

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El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 11 de mayo 2026 en la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennesseecoliseo que tiene una capacidad para 21,678 personas y casa de los Tennessee Volunteers de la NCAA.

  • Reto abierto de Oba Femi
Información del Evento
Fecha Lunes 11 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Thompson-Boling Arena at Food City Center, Knoxville, Tennessee
Capacidad 21,678 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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