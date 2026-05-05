Se confirma que el nombre ‘Nox Raijin’ fue registrado para EVIL en WWE

Takaaki Watanabe, veterano de 39 años, fue una de las figuras más importantes de New Japan Pro-Wrestling durante más de una década. Miembro clave de Bullet Club y líder de House of Torture, EVIL alcanzó su pico en 2020 al conquistar tanto el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP como el Campeonato Intercontinental IWGP. Su estilo de rudo desalmado y su presencia imponente lo convirtieron en uno de los más odiados de la empresa japonesa.

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En enero de 2026, NJPW anunció oficialmente la salida de EVIL tras el vencimiento de su contrato. Poco después surgieron reportes de que había firmado con WWE, aunque la compañía no lo confirmó de inmediato. Su debut sorpresa ocurrió la semana pasada en NXT, cuando confrontó al Campeón NXT, Tony D’Angelo. Su nombre no fue mencionado por los comentaristas, lo que generó especulaciones inmediatas: ¿Cómo se llamaría ahora?

De acuerdo a un reporte de Fightful, EVIL ya figura en la lista interna del elenco de WWE bajo su nombre real, Takaaki Watanabe. Pero se sabe que la empresa ha registrado ‘Nox Raijin’ específicamente para él.

► El significado de «Nox Raijin»

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El nombre Nox Raijin combina «Nox» (del latín «noche») con Raijin, el dios japonés del trueno y los rayos. Fue registrado el 28 de abril de 2026, coincidiendo con su debut en NXT.

Sin embargo, no todo está confirmado al 100 %. Reportes previos de fuentes como WrestleVotes indicaban que WWE aún no había decidido el nombre definitivo para EVIL, por lo que «Nox Raijin» podría ser una de las opciones en consideración o incluso un nombre temporal. Aun así, la confirmación de Fightful de que el trademark es específicamente para él y que ya está en la nómina interna inclina la balanza a favor de que este sea su nuevo nombre de batalla.

► ¿Qué sigue para EVIL en WWE?

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Por ahora, EVIL (o Nox Raijin) parece destinado a NXT, donde ya tuvo un fuerte impacto al retar al Campeón NXT. Tomando en cuenta que su carrera ha sido relevante, se adivina que será manejado como un talento de alto nivel que podría subir rápidamente al elenco principal. Además, no es un jovencito como para que quieran tomarse su tiempo con él.