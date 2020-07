Por segundo día consecutivo, NJPW se presentó en el Osaka Castle Hall con el magno evento "Dominion" donde se pusieron en juego cuatro campeonatos.

► “Dominion”

El Bullet Club parece tener un aire nuevo, incluso Yujiro Takahashi y Taiji Ishimori se vieron contundentes en su lucha ante Kazuchika Okada y Hirooki Goto.

Shingo Takagi y SHO fueron los protagonistas del excelente combate donde se disputaron el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Gran ritmo e intesidad fueron las constantes en la batalla sin cuartel entre ambos. Sorprendió gratamente el desempeño de SHO, quien sin duda se encamina a ser más adelante un peso completo que brille con luz propia. Por su parte, Takagi se mostró batallador como siempre y al momento de la definición no erró para asegurar la segunda defensa de su cetro.

Cuando Shingo Takagi se retiraba del escenario, fue interceptado por El Desperado, quien lo agredió y le arrebató el cinturón, postulándose como el siguiente retador.

Siguió uno de los encuentro más esperados de la jornada, Golden Ace (Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi) se midieron ante los peligrosísimos Taichi y Zack Sabre Jr. Lord Taichi imprimió los momentos divertidos al comienzo de la lucha, hasta que Sabre hizo gala de toda su técnica luchística sobre sus odiados rivales; entonces fue cuando Taichi se puso serio. Dangerous Tekkers centró sus ataques sobre las extremidades inferiores de Tanahashi para anularlo, el resto fue una avalancha conjunta sobre Ibushi para sacarle la rendición en su primera defensa. Así, Sabre y Taichi se coronaron como los monarcas número 87 en la historia de éste cetro.

Llegó el momento de la lucha principal. El traidor EVIL se confrontaría con Tetsuya Naito, líder Ingobernable y doble monarca de la empresa. Pero Naito había perdido el entusiasmo que lo había caracterizado en su anterior defensa. Sin duda, la traición hizo mella. Aún así, tuvo momentos donde lució certero, pero la llegada inesperada de un luchador portando la máscara de BUSHI terminó por desequilibrarlo y caer ante el movimiento final de EVIL.

DE esta manera, EVIL se apoderó de la Double Gold Dash, como el campeón 75 del Campeonato de Peso Completo IWGP y el poseedor 25 del Campeonato Intercontinental IWGP. Tras la lucha, EVIL y el enmascarado, que resultó ser Dick Togo,

Hiromu Takahashi llegó a defender a Naito y encarar a EVIL para pedir una oportunidad por la Double Gold Dash, a fin de cobrar venganza de la traición de EVIL a Los Ingobernables de Japón.

Los resultados completos son:

NJPW "Dominion IN OSAKA CASTLE HALL", 12.07.2020

Osaka Castle Hall

Asistencia: 3,898 Espectadores

1. Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Ryusuke Taguchi vencieron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Gabriel Kidd (9:25) con la Nagata Lock II de Nagata sobre Kidd.

2. SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Tomohiro Ishii, Toru Yano y Yota Tsuji (10:15) con un Crab Hold de Takahashi sobre Tsuji.

3. El Desperado, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vencieron a Hiroyoshi Tenzan, Master Wato y Yuya Uemura (9:44) con la Pinche Loco de Desperado sobre Uemura.

4. Yujiro Takahashi y Taiji Ishimori derrotaron a Kazuchika Okada y Hirooki Goto (9:42) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Goto.

5. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) venció a SHO (10:27) con la Last of the Dragon defendiendo el título

6. IWGP Tag Team Title: Taichi y Zack Sabre Jr. derrotaron a Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi (c) (28:43) cuando Sabre colocó espaldas planas a Tanahashi tras un Tensho Zack Driver - conquistando el título

7. IWGP Heavyweight Title e IWGP Intercontinental Title: "King of Darkness" EVIL venció a Tetsuya Naito (c) (38:01) con la EVIL - conquistando los dos títulos