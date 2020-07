Charlotte Flair tomó la decisión de pedir tiempo fuera a WWE y el mismo le fue otorgado. Su ausencia se debe a una cirugía de carácter no urgente, sino estético. Aunque inicialmente se había reportado que estaría 6 meses fuera, la doce veces campeona mundial luego indicó que su ausencia no será tan prolongada, en teoría.

► Charlotte Flair se sinceró sobre el motivo de su ausencia

Aunque no se sabía el motivo de la cirugía, existían sospechas sobre qué tipo de cirugía se realizó La Reina. Recientemente, Charlotte Flair tuiteó que su aire acondicionado estaba roto, así que tenía un poco de tiempo libre para compartirlo con los fanáticos, y se sinceró para hablar sobre "cirugía plástica y senos".

My air conditioning is broken, and we have a little free time. These tweets may be spaced out a bit, but we’re going to talk time off, plastic surgery and boobs. — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 12, 2020

"Mi aire acondicionado está roto y tenemos un poco de tiempo libre. Estos tweets pueden estar espaciados un poco, pero vamos a hablar de tiempo libre, cirugía plástica y senos."

Esta publicación fue seguida por la propia Flair publicando un hilo de tuits sinceros donde discutió el tema de la cirugía plástica. Ella reveló su historia con fugas de silicona, y recientemente le sucedió lo mismo de nuevo. Ahora está solucionando su problema, pero estará fuera de acción por más tiempo del que le gustaría. Esto fue lo que dijo:

"El hecho de que todo el mundo tenga una opinión sobre el tema me molesta más de lo que me gustaría contar, así que vamos a discutirlo.

Voy a guardar el historial de mis senos para un cuento diferente antes de dormir, así que: imagínalo. Charlotte, Carolina del Norte, 2018. Una joven reina, poco después de una carrera que definió la victoria de WrestleMania, se encuentra más enferma que nunca en la casa de su hermano.

Un viaje al médico nos dice que el culpable probable es una fuga de silicona, y que mi implante había estado goteando durante bastante tiempo. Fue uno de los peores casos que el médico había visto.

En ese momento, tenía algunas opciones para solucionar el problema. Cada opción tenía un tiempo de recuperación específico. Amo este trabajo más que nada, así que elegí la opción que me permitió regresar lo antes posible. Esa fue la elección que hice.

Avance rápido hasta hace unos meses. Algo se sintió mal, así que volví al médico. Mismo problema de nuevo. Esta vez, voy con una opción que creo que resolverá el problema por mucho tiempo, aunque el período de recuperación es un poco más largo de lo que quisiera.

Para aclarar: no tengo fuga de silicona esta vez. La cirugía es cosmética para solucionar un problema de una cirugía previa.

Volveré cuando esté lista. El cuerpo descansará, y la mente aún se centrará en el legado. Centrada en este trabajo. Centrada en ser mejor. Siempre siendo mejor.""

Charlotte Flair se sinceró sobre su ausencia, aún no teniendo la obligación de hacerlo con ese nivel de detalle. En todo caso, La Reina también respondió a un tuit de un fanático que le dijo que no le debe una explicación a nadie. Flair, aunque le dio la razón, también explicó el motivo por el que lo hizo.

You’re absolutely right; I do not owe anyone a thing. But I will not allow people to think I’m somehow ashamed of it for even a second longer. https://t.co/lOy3gPZz0a — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 12, 2020

- "Char, no necesistas explicar nada a nadie acerca de este tema, especialmente cuando involucra algo personal. Es tu vida, debes hacer lo que te haga feliz y te sienta realizada." - "Tienes toda la razón; No le debo nada a nadie. Pero no permitiré que la gente piense que de alguna manera me avergüenzo por un segundo más".

Lamentablemente, también hubo algún comentario desubicado respecto a lo que publicó la doce veces campeona, quien de inmediato lo puso en su sitio con su correspondiente respuesta antes de -seguramente- proceder a bloquearlo.

I’m going to leave this up for a minute or two before I block you. I want to make sure you know it’s because you’re being a creep and you should really stop it. Read the room. — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 12, 2020

- "Si pudieras hacerle 'calzón chino' a alguien, ¿A quién sería?" - "Voy a dejar esto aquí por un minuto o dos antes de que te bloquee. Quiero asegurarme de que sepas que estás siendo un imbécil y que realmente deberías parar."

Afortunadamente, Flair parece haber encontrado una solución a su problema que evitará que este tipo de situaciones le vuelvan a ocurrir en el futuro. Le deseamos a La Reina lo mejor y una pronta recuperación de quienes hacemos SÚPER LUCHAS, y que vuelva a hacer lo que más le gusta.