Recientemente, Jeff Hardy agradeció a WWE por darle la oportunidad de tener una carrera más con la compañía. Recordemos que el tres veces campeón mundial ingresó a un centro de rehabilitación en el 2019 después de que fue arrestado y acusado de conducir mientras estaba incapacitado en el condado de Moore, Carolina del Norte, cuya audiencia se ha vuelto a postergar para el próximo 16 de julio

Precisamente, esta historia de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol han sido fuente y argumento para la rivalidad que actualmente está teniendo con Sheamus en SmackDown, y que probablemente diriman en una pelea en un bar, presumiblemente para The Horror Show at Extreme Rules, aunque está pendiente de que se haga oficial.

La rivalidad entre Jeff Hardy y Sheamus está centrada alrededor de los problemas del primero, y ha generado opiniones divididas en los fanáticos. Uno de ellos precisamente expresó su preocupación hacia "The Charismatic Enigma" a través del Twitter.

Matt Hardy respondió a dicha publicación, indicando de que está feliz de estar en AEW y la forma como está siendo manejado allá, a la vez que se hace eco de las mismas precupaciones sobre su hermano menor.

I’m very happy with how AEW has let me brand my persona. Allowing me to help younger talent on & off screen, while also respectfully celebrating my legacy & contributions to the industry. I have those same concerns about the unneeded pressure on my brother.

— The #MULTIFARIOUS Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) July 12, 2020