Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Charlotte Flair tomó la decisión de pedir tiempo fuera a WWE y el mismo le fue otorgado. Pero no fue por temor al coronavirus, sino que se realizará una cirugía de carácter no urgente, tal vez estético. Y aunque inicialmente se había reportado que estaría 6 meses fuera, la 14 veces campeona mundial ha confirmado que su ausencia no será tan prolongada, para regocijo de sus aficionados.

► ¿Charlotte Flair regresará a WWE antes de SummerSlam 2020?

Así lo reveló en una reciente entrevista con Sports Hiatus, en donde dijo:

"Solo estaré fuera por un par de semanas. Pero seguiré estando activa en WWE, todavía pueden reproducir cosas acerca de mí en WWE Network, aunque utilizar mis redes sociales será la forma más importante de estar en contacto con mis fans ahora que estoy fuera.

"Con WWE, hay tantas cosas con las que estoy involucrada, como la organización Girl Up, también seré capaz de poder hacer streaming en vivo a través de mis redes sociales... así que nadie me va a extrañar, los fans van a ser capaz de sentir que sigo aquí. Me iré, pero realmente no me iré".

Y la luchadora ha cumplido su palabra, pues ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo imágenes junto a Andrade, su prometido, como una en donde aparecen tendidos en un hermoso campo verde, o esta publicación en su Twitter, en donde promociona la nueva camiseta oficial de WWE de Andrade:

"Quiero una".

Así las cosas, su regreso al ring podría darse en agosto, para SummerSlam 2020, en lugar de en enero para el Royal Rumble 2021, fecha inicialmente reportada.