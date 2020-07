Cody está listo para defender el Campeonato TNT en un desafío abierto en AEW Fight For The Fallen. Sonny Kiss fue quien respondió el reto y buscará el miércoles próximo dar la sorpresa.

Al parecer un fanático tuvo un problema con el hecho de que Sonny Kiss sea el retador de Cody. En una publicación un tanto ofensiva contra este, se dirigió a Cody cuestionándole el hecho de haberle concedido la oportunidad titular. The American Nightmare no quería escuchar ningún tipo de comentarios de odio sobre su oponente de Fight For The Fallen y lo puso en su sitio, dejando en claro que no tiene ningún problema con que un hombre gay obtenga una oportunidad titular en AEW.

This is terrible. And you’re not worth the signal boost.

But I’ll make this clear to fans worldwide.

If you have a problem with a gay man receiving a title shot, you can kiss my ass.

I’m proud to share the ring with Sonny. https://t.co/ZNkTZ29rRb

— Cody (@CodyRhodes) July 12, 2020