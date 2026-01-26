New Japan Pro Wrestling informó, a través de un breve anuncio, que el luchador japonés EVIL dejará la empresa el 31 de enero, fecha en la que expira su contrato.

► NJPW confirma la salida de EVIL

Esta noticia oficial se revela luego de varias semanas de rumores persistentes sobre la salida del líder de House of Torture y el interés de WWE por sus servicios.

EVIL ha estado en NJPW desde 2011 y ha sido uno de los luchadores japoneses más exitosos de la compañía en los últimos años. Su mayor logro fue ganar el Campeonato de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP en el verano de 2020.

EVIL participó en la actual gira de NJPW, que comenzó en el evento del Korakuen Hall el 19 de enero, pero su nombre no figuró en la cartelera de los combates posteriores al de Aomori el 28 de febrero. Por lo tanto, en el evento del Korakuen Hall del 20 de enero tuvo su último combate con la empresa del león.

En su comunicado, NJPW manifestó:

Tras una cuidadosa consideración y conversaciones con la gerencia de NJPW, EVIL, quien ha sido un miembro veterano de la plantilla de NJPW, dejará la empresa al vencimiento de su contrato a finales de enero de 2026. Pedimos disculpas a los fans por la repentina naturaleza de este anuncio. New Japan Pro-Wrestling le desea a EVIL lo mejor en sus futuras actividades.

El interés de EVIL por trasladarse a los Estados Unidos radica en que ya conoce ese territorio ya que fue en Ring of Honor donde hizo su estancia de preparación luego de entrenar en el Dojo de NJPW. Además, está su situación sentimental, ya que EVIL está comprometido con Iyo Sky, quien ha luchado para la empresa líder del mercado estadounidense desde 2017.