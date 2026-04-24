EVIL firma contrato con WWE

Todo parece indicar que la exsuper estrella de New Japan Pro Wrestling, Takaaki Watanabe (a.k.a EVIL) firmó un contrato con WWE, la mayor empresa de entretenimiento luchístico a nivel mundial.

► EVIL habría firmado con WWE

En enero, EVIL manifestó su deseo de no renovar con la empresa del león y señaló que buscaría oportunidades en alguna empresa luchística fuera de Japón; específicamente en los Estados Unidos.

Estados Unidos en un territorio que EVIL ya conoce, porque su estancia de preparación durante su época de Young Lion la realizó en Ring of Honor, con apariciones esporádicas con Global Force Wrestling.

Hace unas horas PWInsider difundió un informe donde asegura que Watanabe ya firmó un contrato laboral, confirmando que WWE es su destino próximo. Será interesante saber cual será su nombre de batalla, ya que es poco probable que conserve el de EVIL.

El ex líder de House of Torture tiene 14 años como luchador profesional y desde 2020 se posicionó como uno de los personajes más destacados de NJPW. Entre lo más destacado de su carrera fue conquistar el Campeonato de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP de manera simultánea. Fue el artífice para que House of Torture se posicionara como una agrupación dominante.

Antes de su salida de NJPW sostuvo una interesante rivalidad con el debutante y ex campeón olímpico de judo, Aaron Wolf.

Otro punto a destacar, es que EVIL se suma a la empresa en la que también lucha IYO SKY, su pareja.