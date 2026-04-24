¿Lucha Underground regresa? Presenta misterioso teaser

La cuenta oficial de Lucha Underground sorprendió este 24 de abril de 2026 al publicar un enigmático video que ha encendido la conversación entre los aficionados.

El clip, breve muestra una mascara con humo al rededor, cerrando con la palabra “¿Más?”, lo que ha sido interpretado como una clara señal de que algo podría estar en camino.

► Un concepto que marcó una era

Lucha Underground debutó en 2014 en El Rey Network como una propuesta innovadora que combinaba lucha libre con narrativa cinematográfica.

El proyecto destacó por su estilo visual, historias serializadas y su icónico “Templo” en Los Ángeles, donde se desarrollaban combates con un enfoque distinto al wrestling tradicional.

Durante sus cuatro temporadas, surgieron figuras como Ricochet (Prince Puma), Pentagón Jr., Fénix, Johnny Mundo y Santos Escobar (King Cuerno).

► El fin del proyecto y los problemas legales

El final de Lucha Underground no fue sencillo. Tras su cancelación, surgieron conflictos legales entre la empresa productora y AAA.

Las disputas incluyeron derechos sobre personajes, contratos y uso de la marca, además de inconformidades por parte de luchadores debido a cláusulas restrictivas.

Estos factores terminaron por cerrar la puerta al proyecto entre 2018 y 2019, dejando un legado importante pero inconcluso.

En la actualidad, el panorama es distinto. WWE, a través de TKO, tiene control sobre AAA aunque la marca Lucha Underground ya no le pertence a la empresa mexicana.

► ¿Vuelve Lucha Undergroun?

El simple hecho de que la cuenta oficial haya vuelto a la actividad tras más de siete años es suficiente para generar expectativa entre los seguidores.

La publicación ha provocado múltiples teorías: desde un reboot completo hasta contenido nostálgico o una reinterpretación del concepto original.

Por ahora, la incógnita permanece. Pero para los fans, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante el regreso del Templo?