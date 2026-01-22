EVIL dejaría NJPW, ¿partirá a WWE?

Luego de catorce años con New Japan Pro Wrestling, EVIL podría abandonar la empresa para emigrar a los Estados Unidos con WWE.

► EVIL iría a Estados Unidos con WWE

El rumor de la salida de EVIL de la empresa del león comenzó a tomar fuerza luego de su apabullante derrota en Wrestle Kingdom 20, cuando cayó ante el debutante y ex medallista olímpico de judo, Aaron Wolf, quien le arrebató el Campeonato de Peso Abierto NEVER.

A ello se sumó la finalización de su contrato y a que el propio luchador manifestó su interés de escuchar propuestas para laborar fuera de Japón.

En un informe que Bryan Alvarez, del Wrestling Observer, en su Live del miércoles 20 de enero, señaló:

EVIL podría abandonar New Japan. Hay fuertes rumores de que se marcha a la WWE. Ahora que perdió el Campeonato de Peso Abierto NEVER, es probable que se marche a Estados Unidos.

Se dice que a Tony Khan, presidente de AEW, empresa que tiene alianza con NJPW, no le agrada el estilo de lucha de EVIL, por lo que definitivamente no está interesado en ficharlo.

EVIL, en ese entonces conocido como Takaaki Watanabe, llegó al Dojo de NJPW en 2011 y permaneció en la empresa hasta finales de 2013, cuando partió a los Estados Unidos para su viaje de preparación, presentándose principalmente con Ring of Honor. A su regreso a Japón, en octubre de 2015 se alió con Tetsuya Naito, quien le dio su nombre definitivo de batalla «King of Darkness» EVIL.

Fue miembro fundador de Los Ingobernables de Japón, hasta 2020 cuando traicionó a sus compañeros para sumarse al Bullet Club. Posteriormente creó House of Torture, como un subgrupo dentro del BC, hasta que ambos equipos entraron en conflicto y HOT se independizó con EVIL a la cabeza.

Sus logros dentro de NJPW son:

Campeón de Peso Completo IWGP

Campeón Intercontinental IWGP

Campeón en Parejas IWGP (2 veces)

Campeón de Peso Abierto NEVER (4 veces)

Campeón de Tercias de Peso Abierto NEVER (6 veces)

Ganador de la New Japan Cup 2020

Ganador de la World Tag League (2017 y 2018)