3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 21 de enero 2026

AEW DYNAMITE 21 DE ENERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Swerve Strickland derrotó a Kevin Knight en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Samoa Joe vs. Mike Bailey

No realmente porque haya sido mala lucha, sino porque se notó mucho la ausencia de Powerhouse Hobbs en The Opps. Está bien que sigan adelante sin él, pero pudieron aprovechar este momento para presentar a un nuevo miembro.

► 1- Mina Shirakawa siempre pierde

Tanto por ser buena luchadora como por su atractivo físico, Mina Shirakawa es una de las favoritas de los fans de AEW, pero es excesivo que siempre sea la que pierda las luchas de las Timeless Love Bombs.

LO MEJOR

► 3- Debut de Jordan Oliver y Alec Price

Apenas fueron reclutados por MJF y ya debutaron en grande, ante los Campeones Mundiales de Parejas AEW: FTR. Dieron una buena lucha y prometen mucho. Es bueno ver que los jóvenes reciban esta clase de oportunidades.

► 2- Swerve Strickland vs. Kevin Knight

Es encomiable no sólo que Kevin Knight reciba el turno estelar, sino también que dicho turno se le haya concedido a dos luchadores negros, algo que no se ve en WWE y se agradece dado el clima actual de odio que existe en la cultura estadounidense.

► 1- Kenny Omega vs. Josh Alexander

Dos verdaderos maestros frente a frente. La calidad de ambos es de sobra conocida, y siempre será genial ver una lucha así en televisión. Es el tipo de luchas que marcan la diferencia en el territorio de AEW.