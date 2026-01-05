NJPW: Aaron Wolf tuvo su debut soñado: gana y se corona

Aaron Wolf, el medallista olímpico de oro en judo, tuvo su anhelado debut luchístico con New Japan Pro Wrestling en el curso del magno evento Wrestle Kingdom 20.

► Aaron Wolf tuvo un histórico debut

En su presentación oficial con NJPW, doblegó a EVIL y conquistó el Campeonato de Peso Abierto NEVER con una magistral actuación y con el apoyo absoluto de la afición que colmó el recinto.

Wolf llegó al ring despojándose de su gi de judo (uniforme) usando solamente el calzón negro de los estudiantes, además se afeitó el cabello. Con ello rompió con su pasado deportivo, indicando que en adelante solo se dedicará a la lucha libre profesiona.

EVIL se mostró tan malvado como siempre. Las intervenciones de HOT fueron constantes, siempre en apoyo de su líder y tratando de minar al rival. Wolf en todo momento tuvo que remar contra corriente y recibir los constantes castigos ilegales.

EVIL aprovechó el impulso con un ataque de intervención de su facción y lanzó a Wolf contra Don Fale. Aturdido Wolf fue sujetado por EVIL, que preparava su movimiento final para rematarlo. Sin embargo, Wolf contraatacó con una llave de brazo cruzado. EVIL se aferró a ambos brazos y aguantó hasta que pudo, pero entonces Wolf aplicó un estrangulamiento triangular con sus poderosas piernas. EVIL resistió, hasta que perdió el conocimiento y el réferi detuvo el combate, resultando en su derrota y perdiendo el título en su primera defensa.

De esta manera, Aaron Wolf cumplió su sueño más ambicioso, ganar en su debut y coronarse como campeón, un hecho histórico.

Tras la lucha, EVIL no se presentó en la conferecia a los medios ni emitió comentario alguno.