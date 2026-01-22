NJPW: Shingo Takagi sufre lesión, estará fuera de acción

New Japan Pro Wrestling informó que la superestrella japonesa, Shingo Takagi, estará fuera de acción debido a una lesión.

► Shingo Takagi fuera de acción por lesión

El informe del estado de salud del luchador, se dio a conocer a través del sitio web de NJPW, especificándose que Shingo Takagi descansará algunas semanas y se espera que pueda volver para el magno evento The New Beginning in Osaka el 11 de febrero.

De acuerdo al reporte médico, se confirmó que Takagi sufrió una lesión en la caja torácica izquierda y el torso. NJPW indicó que la lesión ocurrió durante las funciones del 19 y 20 de enero en el Korakuen Hall. En ambas funciones, Takagi participó en combates por equipos, como parte del grupo Unbound Co. y dando continuidad a la rivalidad que actualmente esa facción sostiene con United Empire.

A causa de la lesión, Takagi se perderá los próximos diez eventos de NJPW, lo que resta de la gira Road to the New Beginning. NJPW espera que ese reposo sea suficiente para que se restablezca completamente.

El comunicado de NJPW dice así:

Shingo Takagi se perderá la acción en la gira Road to the New Beginnig debido a las lesiones en la caja torácica sufridas en los eventos del Korakuen Hall. Se espera que regrese el 11 de febrero en the New Beginning en Osaka.

Hace apenas unos días, Shingo Takagi y la superestrella de Stardom, Natsupoi, compartieron la noticia de su matrimonio.