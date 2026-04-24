Rating WWE NXT 21 de abril 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Sol Ruca vs. Zaria.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Dion Lennox (*** 1/2) Keanu Carver vencio a Joe Hendry (** 1/2) CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King vencio a EK Prosper (*** 1/2) LUCHA DE ATAÚD; CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Blake Monroe (*****) LAST WOMAN STANDING MATCH: Zaria vencio a Sol Ruca (*****)

Los números de WWE NXT para el 21 de abril 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 591 mil televidentes en The CW. Esto esta ligeramente por encima con respecto a los 584 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

El programa de esta semana destacó por ser el especial de la segunda semana de NXT Revenge.

Obtuvo un rating de 0,10 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,9 del programa de la semana pasada.

En esta misma época el año pasado, el programa NXT del 22 de abril de 2025 atrajo a 686.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en The CW. El programa NXT del 23 de abril de 2024 atrajo a 661.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,20 en USA Network.