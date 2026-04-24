Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril 2026

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Superluchas - Logotipo de lucha libre de ADN sobre fondo negro. Asociación TNA+ con Endeavour.

TNA se presento este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York y entre otras cosas vimos a Mike Santana retener el Campeonato Mundial TNA.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 23 de abril vimos:

  1. Nic Nemeth derrotó a Bear Bronson (*** 1/2)
  2. Dutch derrotó a Matt Hardy (*** 1/4)
  3. Elayna Black derrotó a Katie Arquette (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Rich Swann (**** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril 2026

Logo TNA Impact Wrestling

TNA se presentará este jueves 30 de marzo en el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

  • Mr. Elegance en acción individual
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. Adam Brooks
  • GUITAR STRAP MATCH: Elijah vs. Frankie Kazarian
  • Jeff Hardy vs. Vincent
  • Mara Sadè, Rosemary y Allie vs. Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore
Información del Evento
Fecha Jueves 30 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
Sede CoBank Arena Denver, Colorado.
Capacidad  7,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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