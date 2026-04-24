Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril 2026

TNA se presento este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York y entre otras cosas vimos a Mike Santana retener el Campeonato Mundial TNA.
► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 23 de abril vimos:
- Nic Nemeth derrotó a Bear Bronson (*** 1/2)
- Dutch derrotó a Matt Hardy (*** 1/4)
- Elayna Black derrotó a Katie Arquette (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Rich Swann (**** 1/4)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril 2026
TNA se presentará este jueves 30 de marzo en el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.
- Mr. Elegance en acción individual
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. Adam Brooks
- GUITAR STRAP MATCH: Elijah vs. Frankie Kazarian
- Jeff Hardy vs. Vincent
- Mara Sadè, Rosemary y Allie vs. Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 30 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|CoBank Arena Denver, Colorado.
|Capacidad
|7,000 espectadores