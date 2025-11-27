AEW Dynamite: Kevin Knight venció a Darby Allin en Torneo Continental Classic

Esta noche, en la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos una muy buena lucha como parte de la Gold League del Torneo Continental Classic 2025, en donde Darby Allin cayó de manera totalmente sorprendente ante el joven y también luchador aéreo, Kevin Knight.

Así las cosas, Knight, de JetSpeed, logra empatar con 3 puntos en el inicio de este torneo a Kyle Fletcher, quien, también, sorpreviamente, venció a Kazuchika Okada en la lucha que abrió este torneo.

► Momento clave

Allin arrojó contra la barricada a Knight, quien previamente lo había mandado a volar con un Monkey Flip, pero Knight se movió fuera del lugar y atacó con un moonsault saltando desde la barricada a Allin, quien luego le respondió con un Tope con Hilo.

Allin atacó con patadas voladoras a Kevin Knight en la entrada de la rampa, luego, Knight evitó el Scorpion Death Drop y atacó a Darby con un UFO Splash. Allin lo vio venir y conectó a Knight con un Code Red. Knight evitó la cuenta de tres y esta vez sí conectó su UFO Splash para llevarse la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Pues, este es un torneo bastante largo, así que, por ahora, falta mucho por recorrer.