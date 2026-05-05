Primer vistazo: Cartelera Backlash 2026 | 9 de mayo 2026

por

WWE Backlash 2025 se emitió desde The Enterprise Center en St. Louis, Missouri, y entre otras cosas vimos a John Cena retener el Campeonato Indisputable WWE.

► En el episodio de Backlash 2025 del 10 de mayo 2025 vimos:

  1. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Jacob Fatu retuvo ante LA Knight,  Drew McIntyre y Damian Priest (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Lyra Valkyria retuvo ante Becky Lynch (****)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Penta (** 1/2)
  4. Gunther venció a Pat McAfee (** 1/2)
  5. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante Randy Orton (*** 1/2)

► Cartelera Backlash 2026 | 9 de mayo 2026

Logo WWE Backlash 2023

WWE estará el sábado 9 de mayo 2026 en el Benchmark International Arena en Tampa, Florida, coliseo que tiene una capacidad para 21,500 personas y casa de los Tampa Bay Lightning de la NHL.

 

  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu
  • CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Sami Zayn
  • Iyo Sky vs. Asuka
  • Seth Rollins vs. Bron Breakker
  • The Miz y Kit Wilson vs. Danhausen y un compañero misterioso
  • Aparición de John Cena
Información del Evento
Fecha Sábado 9 de abril de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Benchmark International Arena, Tampa, Florida.
Capacidad 21,500 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos