Primer vistazo: Cartelera Backlash 2026 | 9 de mayo 2026

WWE Backlash 2025 se emitió desde The Enterprise Center en St. Louis, Missouri, y entre otras cosas vimos a John Cena retener el Campeonato Indisputable WWE.
► En el episodio de Backlash 2025 del 10 de mayo 2025 vimos:
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Jacob Fatu retuvo ante LA Knight, Drew McIntyre y Damian Priest (*** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Lyra Valkyria retuvo ante Becky Lynch (****)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Penta (** 1/2)
- Gunther venció a Pat McAfee (** 1/2)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante Randy Orton (*** 1/2)
► Cartelera Backlash 2026 | 9 de mayo 2026
WWE estará el sábado 9 de mayo 2026 en el Benchmark International Arena en Tampa, Florida, coliseo que tiene una capacidad para 21,500 personas y casa de los Tampa Bay Lightning de la NHL.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Sami Zayn
- Iyo Sky vs. Asuka
- Seth Rollins vs. Bron Breakker
- The Miz y Kit Wilson vs. Danhausen y un compañero misterioso
- Aparición de John Cena
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 9 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Benchmark International Arena, Tampa, Florida.
|Capacidad
|21,500 espectadores