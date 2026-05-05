Los luchadores no tienen por qué ser sólo figuras unidimensionales que se limiten a hacer su trabajo y agachen la cabeza ante las injusticias del mundo real.

Brody King nunca se ha escondido a la hora de expresar sus convicciones políticas, pues realmente no se trata de política, sino de lo correcto y lo incorrecto, según expuso el pasado marzo bajo entrevista con Denise Salcedo, luego de comprobar cómo los cánticos de «Fu*k ICE» también se hacían presentes en los shows de AEW.

«Es genial. Y pienso que, tú sabes, cuando era más joven, siempre quería que alguien que se sintiera como yo en televisión o donde fuera expresase su postura y así tener a alguien que nos representara. Y si puedo ser eso para otras personas que están marginadas, quiero serlo para ellos. Tú sabes, todos intentan sacar el tema político. En mi opinión, se trata de lo que está bien y lo que está mal. Y están pasando muchas cosas malas en el mundo, y si puedo alzar la voz contra ellas lo haré».

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Y claro, algunos no comulgan con que un luchador tenga personalidad más allá del ring. Sobre todo si esos algunos son partidarios de Donald Trump. Pero Brody King tiene un mensaje para ellos.

Durante una reciente charla en la convención Squared Circle Expo VI, celebrada desde Indianápolis (Indiana, EEUU), King fue preguntado por su parecer hacia tales críticas. Y el ex Campeón Mundial de Parejas AEW fue igual de contundente que en sus luchas.

«La gente quiere decirte: ‘Cállate y lucha, no hables de cosas políticas’. Nuestro presidente está en el Salón de la Fama de WWE. Es todo lo que tengo que decir. No me importa si luchó o no, que le jod*n».

Importante recordatorio: Trump fue presentado por el mismísimo Vince McMahon en su entrada el «Hall of Fame», allá por 2013, con un largo discurso también de aceptación del hoy señor de la guerra. Este año, la entrada (póstuma) de Sid Eudy, en la secundaria categoría «Legacy Class», ni siquiera tuvo discurso.