Dave Meltzer se retracta: Brody King no fue vetado de AEW por Warner Bros

En la mañana de hoy, los fans de la lucha libre, en especial de AEW, amanecieron con un sorpresivo reporte que involucraba a Brody King, ex Campeón Mundial de Parejas AEW.

► Es falso que WDB haya vetado a Brody King de aparecer en AEW Dynamite por cánticos anti ICE y temor a Donald Trump

Según había dicho Dave Meltzer a través de su programa Wrestling Observer Radio, había dicho que Warner Bros Discovery, la compañía madre de TBS y TNT, canales en donde se emite AEW en los Estados Unidos, había ordenado a Tony Khan no utilizar a Brody King anoche en AEW Dynamite:

“WBD le ordenó a All Elite Wrestling (AEW) mantener a King fuera de la televisión para evitar que se repitieran los cánticos virales de ‘FUCK ICE’ que estallaron durante la transmisión de la semana anterior desde Las Vegas.

«La situación es que no querían que la gente en la arena estuviera coreando eso. Si Brody salía, existía ese riesgo. Cuando regrese, va a volver a pasar. No sé cómo lo van a manejar. Esto, nuevamente, no es una decisión de Tony. Viene desde más arriba. Ya sabes cómo es: nadie quiere ponerse del lado equivocado con Donald Trump”.

Sin embargo, rápidamente, Sean Ross Sapp de Fightful Select rápidamente salió a decir que, según sus fuentes, este rumor no era cierto:

“Los rumores de que Brody King fue mantenido fuera de AEW Dynamite por decisión de WBD me fueron negados de manera contundente.

«Agregaré más contexto tan pronto como me sea posible”.

Andrew Zarian de Mat Men Pro Wrestling Podcast también negó el reporte de Dave:

“Puedo reforzar esto.

«Me comuniqué con contactos dentro de WBD y no habían escuchado absolutamente nada al respecto”.

Además, Branson Thurston de POST Wrestling logró que Warner Bros Discovery le emitiera un comunicado de prensa negando el reporte de Dave Meltzer:

«Comunicado de WBD para POST:

“Warner Bros. Discovery no tuvo ninguna participación en la programación próxima de Brody King en AEW. Cualquier especulación que indique lo contrario es categóricamente falsa. Brody está programado para aparecer en el próximo evento de AEW, el cual se transmitirá este sábado por TNT y HBO Max».

«WBD está negando un informe que señalaba que la cadena había bloqueado la aparición de Brody King en AEW Dynamite anoche por TBS debido a los cánticos de “Fuck ICE” de la semana anterior, relacionados con las críticas públicas de King hacia ICE».

Ante tantos reportes, Meltzer tuvo que hacer de nuevo su investigación y determinar, ahora con nuevas fuentes, que es falso que WBD haya pedido a AEW no utilizar a Brody King:

“Dentro de AEW han dicho que nadie de WBD les pidió que no usaran a Brody King en el show de anoche y que simplemente así fue la decisión creativa, utilizándolo solo en un paquete de video. Habíamos escuchado durante el fin de semana que existían preocupaciones desde el lado de WBD por la cantidad de atención mediática que había generado la situación, pero en AEW afirman que no se les dijo que no lo pusieran en el programa.

«Así que esto corrige el reporte de anoche. Había sido un tema de conversación durante el fin de semana”.

Así las cosas, se desmiente esta noticia que, por cierto, no tenía ningún sentido lo que reportó Dave, dado que, la semana pasada, Brody King asesinó a MJF, el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, y en el booking lógico eso significa que debe pasar una semana en el hospital.

Brody King con la victoria ante MJF, se ganó una oportunidad titular por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Se enfrentará a MJF, si es que este logra derrotar a su próximo retador, que saldrá de entre Andrade el Ídolo y «Hangman» Adam Page.