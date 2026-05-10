Lo bueno y lo malo de AEW FAIRWAY TO HELL

AEW FAIRWAY TO HELL.— Este sábado vimos un episodio especial de AEW, Fairwaay to hell, que tuvo como estelar un combate entre Darby Allin y PAC, con victoria del primero.

AEW FAIRWAY TO HELL

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW FAIRWAY TO HELL.

LO MALO

► 1- Dos combates de relleno

En un programa que tuvo cuatro luchas, dos fueron de relleno para cumplir con la cuota semanal de AEW COLLISION. El problema fue que este especial solo duró una hora y estos se sintieron como un desperdicio aquí.

LO BUENO

► 2- Jack Perry vs. Mark Davis

Fue un final desordenado, pero lo más importante aquí fue la victoria de Davis, quien se ha convertido en una de las estrellas más consistentes de AEW y tuvo un éxito merecido aquí. Para el ex Campeón, parece que este seguirá su rivalidad con Ricochet.

► 1- Darby Allin vs. PAC

Fue un combate bastante largo y brutal, con un Darby Allin que prácticamente aguantó todo. Si bien no fue perfecto, pero tuvo varios puntos altos.