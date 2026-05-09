AEW regresa este sábado 9 de mayo de 2026, desde el SoFi Center en Palm Beach Gardens, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2)
- DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****)
- Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)
► Cartelera AEW Fairway to Hell 9 de mayo 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. PAC
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. Mark Davis
Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. rivales por determinar
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: sábado 9 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.