AEW Collision 9 de mayo de 2026: FAIRWAY TO HELL | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 9 de mayo 2026: Fairway to Hell | Darby Allin vs. PAC

AEW regresa este sábado 9 de mayo de 2026, desde el SoFi Center en Palm Beach Gardens, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2)
  2. DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****)
  3. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****)
  4. Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Cartelera AEW Fairway to Hell 9 de mayo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 9 de mayo 2026: Fairway to Hell | Darby Allin vs. PAC
AEW Collision 9 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. PAC
  • CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. Mark Davis
    Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. rivales por determinar

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: North Charleston Coliseum,  North Charleston, South Carolina.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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