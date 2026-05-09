AEW regresa este sábado 9 de mayo de 2026, desde el SoFi Center en Palm Beach Gardens, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2) DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****) Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Cartelera AEW Fairway to Hell 9 de mayo 2026

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. PAC

Darby Allin (c) vs. PAC CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. Mark Davis

Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. rivales por determinar

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.