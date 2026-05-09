Místico y Titán se imponen a Ángel de Oro y Bárvaro Cavernario apoyados por BTS

La Arena México vivió una noche fuera de lo común durante el tradicional Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde la lucha libre mexicana se mezcló con el fenómeno global del K-Pop gracias a la inesperada presencia de integrantes de BTS en primera fila.

El gran protagonista fue Místico, quien regresó a la “Catedral de la Lucha Libre” después de conquistar en Japón el Campeonato de Parejas Jr. IWGP. El “Rey de Plata y Oro” fue recibido con una ovación monumental por parte de los aficionados, quienes además reaccionaron con euforia al ver que el luchador salió usando una chamarra inspirada en BTS, con detalles y logos alusivos al famoso grupo surcoreano.

► Místico y Titán se imponen en la lucha estelar

En el turno principal de la función, Místico hizo equipo con Titán para enfrentar a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario en un combate lleno de velocidad, vuelos y castigos espectaculares.

La batalla mantuvo al público completamente entregado, con los técnicos aprovechando su coordinación para superar la rudeza y experiencia de sus rivales. Finalmente, la dupla técnica consiguió la victoria para cerrar la función con una celebración total en la Arena México.

Tras el combate, Místico se acercó a saludar personalmente a varios integrantes de BTS, entre ellos Jimin, Jin y Suga, compartiendo abrazos y un momento emotivo que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

► Resultados del Viernes Espectacular del CMLL

La función también contó con otros combates destacados:

Con una mezcla de lucha libre, cultura internacional y una Arena México completamente encendida, el CMLL volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los espectáculos más importantes del wrestling mundial.